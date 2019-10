Reprochan a SC conformismo presupuestal

Ciudad de México.- La comparecencia de la Secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, se perfilaba tersa en el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados, entre elogios y discrepancias cordialmente expresadas, hasta que la panista Karen González le reprochó a la funcionaria su conformismo con el presupuesto para el sector cultural.

"Lejos de encontrar en usted un liderazgo que promueva la satisfacción de necesidades tanto de la comunidad artística del País como de la promoción cultural, se ha convertido en una garante de la política de restricciones y limitaciones. Lamentamos que así sea", le espetó.

Frausto, quien compareció ante las Comisiones unidas de Cultura y Cinematografía y de Radio y Televisión con motivo del análisis del primer Informe de Gobierno, le respondió que la austeridad se aplica para cuestiones no sustantivas para la cultura y que el dinero se "re-direcciona" de manera responsable.

La demanda de un incremento presupuestal para el sector fue recurrente entre legisladores de diversos partidos, entre ellos Ricardo de la Peña Marshall, de Encuentro Social; Abril Alcalá, del PRD, y Carlos Morales, diputado sin partido.

"Estamos en el 0.21 del PIB, muy abajo de lo que la UNESCO sugiere. ¿Qué tenemos que hacer para luchar por el 1 por ciento (que sugiere el organismo)? La cultura no es banal, no es un lujo, no es un tema fifí", añadió Alcalá, y pidió una "ruta" para luchar por más presupuesto.

Frausto declinó contestar sobre tal ruta: "Esta comparecencia es una glosa del informe. No estamos, para mí, en el momento de discutir el presupuesto del próximo año. Lo que puedo decirles es que el dinero que llegue a Cultura se gastará de manera responsable".

La dependencia ha ejercido, hasta ahora, 86 por ciento de su presupuesto -8 mil 793 millones de pesos- informó al descartar subejercicio en el sector.

Al término de la comparecencia, Frausto declinó informar si pugnará por un aumento al presupuesto de 13 mil 367 millones previsto para 2020. Tampoco se pronunció al respecto Sergio Mayer, titular de la Comisión de Cultura.

"Hay que ajustarnos a un presupuesto y haremos el mejor esfuerzo para que siempre la cultura sea favorecida y que sea el centro de la cobija, y que no importa para donde se jale siempre quede en el centro. La cultura debe ser así", expuso ayer al solicitarle su postura.

Al cierre de la comparecencia, Mayer dijo que el seguimiento de la política en la materia ocupará un "espacio primigenio" en la agenda legislativa.