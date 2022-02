Reprochan ex Embajadores tibieza de México ante Rusia

CDMX.- Tres ex Embajadores de México recriminaron lo que consideran que ha sido una postura tibia y timorata del País ante la incursión militar de Rusia a Ucrania.

"Me avergüenza la timorata posición de AMLO y nuestro Canciller a la descarada invasión de Ucrania por parte de Rusia", recriminó Andrés Rozental, ex Embajador en Reino Unido y ex representante permanente ante Naciones Unidas en Ginebra. "¡Ni una mención a Putin o Rusia como responsables de esta clara violación de los principios de derecho internacional y de la Carta de la ONU!".

Por separado, la anterior Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, planteó que México debe estar del lado del agredido, en este caso Ucrania.

"No caben la tibieza y las medias tintas en aras de un falso equilibrio", lanzó.

"México debe condenar no sólo rechazar. Aquí no se buscan espacios de diálogo. Se exige el respeto a las normas del derecho internacional. Buscar espacios de diálogo era la expresión favorita del sexenio pasado".

Como ejemplo de una posición clara difundió un tuit del Presidente electo de Chile, Gabriel Boric, que nombró directamente a Rusia y condenó la invasión a Ucrania.

El también ex Embajador en la Unión Americana, Arturo Sarukan, también reprochó la posición de López Obrador.

"Sí, que bueno que abogue por la paz mundial, el diálogo y el no uso de la fuerza. ¿Y la condena a las acciones rusas?", cuestionó.