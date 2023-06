Reprochan familiares de policías plagiados a AMLO

Agencia Reforma

Familiares de los 16 policías plagiados en Chiapas exigieron su aparición al presidente Andrés Manuel López Obrador, a tres días de este secuestro masivo.

"Es una burla lo que están haciendo, y dice que está con el pueblo de México, pero no apoya en nada", dijo uno de los hijos de las víctimas.

Frente al palacio de gobierno del estado, en el centro de la ciudad, las familias exigieron saber dónde están sus parientes, tras una marcha de casi tres horas que partió desde la Secretaría Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPYPC), que es donde mantienen un plantón.

"Es una falta de respeto, de vicio están las pinches patrullas, de la Guardia, no hacen nada, tienen miedo, mierdas", dijo otro joven familiar.

El pasado miércoles, AMLO amenazó a los secuestradores con acusarlos con sus papás si no liberaban a los policías y luego soltó unas carcajadas tras poner al micrófono a uno de sus llamados "Amlitos".

Han pasado tres días de que estos agentes fueron llevados por un grupo armado, pero no solo los hijos de los policías exigen regresen con vida los trabajadores, sino también los sobrinos y amigos que se han unido al contingente.

"Si no nos dan respuesta ellos ya se les habló mucho, ya no entienden de vicio están los de la Guardia, tienen miedo, qué putas, todo, y nosotros que no tenemos nada nos enfrentamos", agregó un joven frente al palacio de gobierno.

"¡AMLO, escucha nuestra voz o te vamos a acusar con tus papas y tus abuelos!", fue otras de las consignas en la caminata.

"Señor gobernador hoy son 16, mañana cuántos mas"; "Únete pueblo no nos dejes solos".

Durante la marcha gritaron los nombres de los policías secuestrados por el crimen organizado: Carlos Alberto, Maclovio, José Rafael, Dario, Isidro, Ernesto, Avelino, Mariano, José Luis, Olímpico, Adalberto, René, Adai, César Octavio, Pedro y Rafael Antonio.

Esther Díaz, quien es esposa del policía y pastor evangélico, José Rafael Pérez Jiménez, encabezó la oración antes de que saliera la marcha, pero no acudió porque se quedó en el plantón.

"Hoy empezó mi ayuno y espero seguir hasta más tarde, yo he soñado a mi esposo y me dice que pronto lo veré", dijo, luego de que varias de las mujeres rezaron hincadas.

"Él tenía 24 años de servicio, tiene tres niños menores de edad. Desde el momento que lo supimos hemos estado en oración con los hermanos de la iglesia".

"Regresen a Nayeli nos faltan 16"; "Queremos 16 y que salgan tres", gritaron.

En recientes videos, en el que se ve a los secuestrados rogar por su libertad, el grupo armado afirmó que los liberará a cambio del despido ido de tres mandos policiacos señalados de nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS), así como la liberación de la Nayeli Cyrene Cinco, secuestrada supuestamente por ese grupo en Tuxtla, el pasado 22 de junio.

Los mandos señalados son el titular de la Policía Fronteriza, Yahir Hernández Terán; el titular de la Policía Estatal, Marco Antonio Burguete Ramos, y el subsecretario de Seguridad, Francisco Orantes Abadía.

Bloquean carretera

Los familiares más jóvenes realizaron un bloqueo intermitente sobre la vía 190 de la carretera Chiapa de Corzo- Tuxtla Gutiérrez.

Mientras dejan pasar a los automovilistas, les piden disculpas y explican que es porque sus padres están secuestrados.

"Prefiero la vida de 16 trabajadores honestos, que el trabajo de tres policías corruptos", se lee en una lona que portan

"Hay gente que sí entiende, que les decimos que es por nuestros familiares", agregó uno de ellos.