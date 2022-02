Reprochan impunidad en carreteras ante crimen

Mario Álvarez / Agencia Reforma / Las carreteras de México son del crimen organizado, aseguró aseguró el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Pérez Díaz

Ciudad de México.— Las carreteras de México están prácticamente secuestradas por el crimen organizado, debido a la impunidad con la que actúan, y a que no existe un plan de seguridad ni coordinación de la Guardia Nacional con otras autoridades, aseguró el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Pérez Díaz.

"Creo totalmente que están secuestradas, hay una impunidad tremenda en las carreteras del país. En donde no hay una sanción ni vigilancia, en donde hay una coordinación entre autoridades es caldo de cultivo", afirmó el legislador de Nuevo León.

"La Guardia Nacional no está coordinándose con las autoridades estatales ni con otras instancias de seguridad y tampoco existe un plan de seguridad en carreteras. Ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni la Guardia Nacional lo han entregado cuando desde la Cámara lo hemos solicitado", añadió el panista.

Pérez Díaz explicó así la información publicada por Reforma de que en carreteras el crimen organizado se ha enfocado al robo en productos alimenticios, como limón hasta abarrotes y vinos que son más fáciles de vender, y materiales de construcción, hidrocarburos y telas.

Una fuente de la Guardia Nacional indicó que el robo con violencia en carreteras ha subido hasta 23 por ciento en lo que va de 2022 y, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 se reportaron 8 mil 762 carpetas de investigación por robo a transportistas, de las cuales 7 mil 421 fueron con violencia al operador.

El diputado Pérez Díaz, integrante también de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, recordó del jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), Glen VanHerck, que las autoridades mexicanas no pueden gobernar entre el 30 y el 35 por ciento del territorio, donde opera el crimen organizado, lo cual afirmó el diputado se transfiere a las carreteras.

Esto se agrava, añadió, con la permisividad que existe entre quienes toman las casetas. Apenas la semana pasada, de camino de Guaymas a Ciudad Obregón, el presidente López Obrador planteó pagarles con dinero público a quienes mantenían tomada una caseta.

"No vemos que se haga valer la ley, vemos que se solapan muchas situaciones que son un delito. Además, las más de 8 mil carpetas abiertas el año pasado por robo difícilmente son cerradas mediante una sentencia", sostuvo.

"Prácticamente en cualquier carretera se cometen delitos y no sucede nada, difícilmente ves vigilancia de la Guardia Nacional División Carreteras, o como se llame, porque todavía no la presentan con un plan estructurado. No existe. Han hablado de arcos de seguridad, han hablado de revisiones, han hablado de mil cosas, pero no vemos ninguno de esos factores para combatir la delincuencia en las carreteras", lamentó.

La exgobernadora de Yucatán y actual diputada federal, Ivonne Ortega, sostuvo que con la política de "abrazos, no balazos" el Gobierno Federal ha cedido territorio a la delincuencia organizada cuyos robos son pagados en el precio final de los productos.

"Con su lema de 'abrazos, no balazos', el Gobierno ha ido cediendo regiones enteras del país a la delincuencia, y la incidencia del robo en carreteras es una muestra más de esta situación, con el agravante de que afecta a transportistas, productores y consumidores, ya que los transportistas en muchos casos empiezan a considerar cada vez más la merma por robo en el precio final", dijo la legisladora de Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Seguridad.

Ortega calificó como "trágico" el desempeño del Gobierno en materia de seguridad.

"¿Qué hace el Gobierno al respecto? Mientras destina sus esfuerzos hacia cuestiones totalmente electoreras ha ido poco a poco abandonando su obligación de garantizar la seguridad pública. Y mientras se empeña en dividir al país, por las grietas institucionales se ha ido colando la delincuencia", planteó.