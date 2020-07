Reprochan resistencia a promover uso de cubrebocas

Reforma

Ciudad de México.- Expertos criticaron la resistencia del Gobierno federal a promover el uso generalizado del cubrebocas y llamaron a las autoridades a cambiar el mensaje para reducir los contagios de Covid, sobre todo en la reapertura económica.

Malaquías Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Covid-19 de la UNAM, explicó que al inicio de la pandemia se creía que el cubrebocas no tenía capacidad para detener el virus.

"Tardamos todavía varias semanas en empezar a entender que podía tener algún beneficio. El problema con el Gobierno federal es que se quedó en el pasado, no evolucionó, no entendió que poco a poco fue apareciendo información que permitió plantear que el uso generalizado del cubrebocas es realmente una medida importante.

"Tardamos en entender que hay una gran cantidad de asintómaticos y que al usar cubrebocas protegían a los demás. Tardo todavía más tiempo en entenderse que su uso por parte de todos iba a tener un efecto protector que ya en conjunto es muy importante", expuso.

De acuerdo con las más recientes proyecciones de la Universidad de Washington, con el uso generalizado de cubrebocas, las muertes por Covid-19 en México podrían reducirse en hasta 12 mil 451.

Según las estimaciones realizadas por el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de esta universidad, se prevé que para el 1 de noviembre se registren 97 mil 923 muertes por coronavirus en el País, cifra que disminuiría a 85 mil 472.

Sin embargo, en México el tapabocas no se utiliza de forma generalizada e incluso autoridades, como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no suelen emplearlo.

Para Cervantes, el problema es la falta de disposición por parte de las autoridades federales para entender que aunque fuera poco, su uso es una ganancia.

"El subsecretario (Hugo López-Gatell) nunca tuvo el valor de decirle al Presidente (Andrés Manuel López Obrador) que tenía que utilizarlo.

"En otros países (también) los presidentes piensan que no usar el cubrebocas ayuda en algo, pero no ayuda en nada. Al contrario, significa mucho riesgo y la posibilidad de que mucha gente se siga contagiando", dijo.

Las autoridades sanitarias debieron recapitular, opinó.

"Fue como necedad, quizá también incompetencia".

Para el especialista, el uso generalizado y obligatorio del cubrebocas habría modificado el curso de la epidemia y habría sido menos insegura la reapertura de la economía.

Aún se está a tiempo de cambiar el mensaje y reforzar el uso de las mascarillas, destacó.

Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, aseguró que ante la reapertura, una de las formas de lograr que la contagiosidad disminuya o sea a menor velocidad es con el uso de cubrebocas.

"Si yo soy contagioso y salgo a la calle y uso cubrebocas voy a reducir de manera muy importante la cantidad de partículas de saliva con el virus que emito al ambiente.

"Si todos los demás son contagiosos, pero uso el cubrebocas, voy a reducir el número de partículas que pueda llegar a inhalar. Si se combina las dos situaciones, es decir, una persona que está emitiendo virus usa cubrebocas, y la persona está evitando recibir el virus porque tiene el cubrebocas se reduce de una manera muy importante la transmisión de la enfermedad", detalló.

Afirmó que la evidencia científica es contundente en el sentido de que los cubrebocas sirven para reducir el contagio de la enfermedad.

"No hay razón (...) para que ciertas autoridades en este país y en otros insistan en no utilizar el cubrebocas, cuando además es una medida que no es costosa.

"Aún si la evidencia fuera dudosa no habría problema de que las personas usaran cubrebocas".