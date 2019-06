Reprueba México en combate contra la corrupción

Ciudad de México— México está entre los países de América Latina con menor capacidad para combatir la corrupción, pues sólo tienen peores condiciones Venezuela y Guatemala.

De acuerdo con el Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC), que por primera vez ha sido elaborado, México obtuvo una calificación de 4.65 -en una escala de 1 a 10-, en la que 10 significa mayores posibilidades de sacar a la luz, castigar y detener la corrupción.

El país mejor evaluado es Chile, con una calificación de 6.66, seguido de Brasil 6.14, Colombia 5.36, Argentina 5.33, Perú 5.17, México 4.65, Guatemala 4.55 y Venezuela con 1.71.

El Índice, que hoy será dado a conocer en Nueva York, fue elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y está compuesto por 14 variables agrupadas en tres categorías: Capacidad legal, Democracia e instituciones políticas, y Sociedad civil, medios de comunicación y sector privado.

Dentro de esos tres rubros, la calificación más baja otorgada a México es en Capacidad legal, en la que se le asignó 4.28, debido, entre otras cosas, a falta de eficiencia y autonomía del Poder Judicial.

"El Índice arroja luz sobre la relativa falta de progreso de México en la lucha contra corrupción. Un área clave de preocupación es la eficiencia e independencia judicial: los tribunales. En general, siguen siendo propensos a la interferencia política y se enfrentan a una gran cantidad de casos pendientes.

"Además, la implementación de un nuevo sistema judicial acusatorio, diseñado para agilizar procesos judiciales, sigue siendo irregular", indica el reporte.

En la categoría de Democracia e instituciones políticas, a México se le asignó un puntaje de 4.52, principalmente al considerar que tiene deficiencias en los procesos legislativos y de Gobierno.

"El cumplimiento de la legislación anticorrupción sigue siendo deficiente en comparación con otros países, mientras que los casos investigados por las autoridades a menudo son vistos como politizados", señala.

La categoría en la que México logró una mejor evaluación, fue en el papel de la Sociedad civil, medios de información y sector privado, debido que éstos han participado activamente para denunciar e intentar atajar la corrupción.

"La sociedad civil se ha convertido en un activo en la promoción de la legislación anticorrupción, que llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto", destaca.

El Índice advierte que será importante ver el desempeño de la Fiscalía General de la República en el caso Odebrecht, que en México involucra al ex director de Pemex Emilio Lozoya.

Además, resalta, el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción se pondrá a prueba con el caso de Carlos Lomelí, delegado en Jalisco, quien ha sido acusado de conflicto de intereses por venderle medicamentos al Gobierno federal.