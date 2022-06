Reprueba México seguridad aérea; mantiene Categoría 2

Reforma

Ciudad de México.- México no solventó los 28 puntos de la revisión técnica en materia de seguridad aérea de la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), que se realizó del 13 al 17 de junio, por que el País mantiene la degradación a Categoría 2.

Rogelio Rodríguez, especialista del sector aéreo, confirmó a Grupo REFORMA que no fueron resueltos los aspectos que llevaron a la degradación a Categoría 2 a México, principalmente aquellos que competen a las autoridades mexicanas y que tienen que ver con la certificación psicofísica en medicina de aviación.

"No se pudo acreditar que se revisa el estado óptimo psicofísico de salud de quienes son titulares de una licencia. Además, también se quedó muy lejos en materia de capacitación, dado que tampoco se puedo acreditar que inspectores y verificadores de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) cuentan con la capacitación adecuada o que tienen cursos en la materia", indicó.

"México quedó reprobado, de tal forma que el proceso quedó abierto e incierto porque no hay fechas ni compromisos para que se vuelva a realizar dicha revisión técnica. Además, la FAA asignó nuevo personal con el que mantendrá la comunicación institucional y que es un síntoma de dureza de las autoridades norteamericanas", aseguró.

De ese modo, el País tendrá que seguir trabajando para resolver dichos elementos y dependerá de las autoridades mexicanas solicitar una nueva fecha para llevar a cabo la nueva auditoría. Asimismo, se deberá mantener una comunicación a nivel de autoridades y diplomática mientras esto sucede.

Otra fuente, que pidió omitir su nombre, confirmó que México reprobó dicha auditoría técnica y que los elementos que el País no logra resolver es la falta de personal y capacitación, además de temas salariales, factores que se señalaron la primera vez que México fue degradado hace 10 años.

"No hay plazo, no hay calendario, y México sigue sin estar listo. A la presente Administración no le interesa la aviación; piensa que no afecta y mientras esta visión no cambie, seguiremos en esta situación", señaló.

Por otra parte, Rogelio Rodríguez aseguró que México podría pedirle a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) una opinión técnica para que interfiriera en caso de que considere que las observaciones de la FAA no son correctas y hubo una arbitrariedad.

"Esto, en caso de que México haya cumplido y que haya elementos para decir que están solventados y que cuente con personal capacitado jurídicamente para realizarlo. Nuestro país podría pedirle a la OACI que haga una revisión de la revisión de la FAA", mencionó.

El "technical review" es un procedimiento de tipo auditoría o ensayo (simulador de vuelo) en donde la FAA realiza una revisión de los anexos 1, 6 y 8 de la OACI, que son las áreas de interés de Estados Unidos para garantizar la seguridad aérea en lo que respecta a las aeronaves de las empresas que viajan a dicho país.

El 25 de mayo de 2021, la FAA degradó a México a la Categoría 2 del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional (IASA).

Ni la AFAC ni la FAA han emitido alguna comunicación oficial para anunciar la determinación.