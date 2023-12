Reprueba Sheinbaum 'imposición' de Interino en NL

Alejandro Pastrana / Agencia Reforma / Claudia Sheinbaum, aspirante a la Presidencia de México

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Presidencia, reprobó lo que calificó como una imposición del Congreso en Nuevo León, al nombrar como gobernador Interino a una persona ajena al equipo de Samuel García, quien pidió licencia para competir en la elección del próximo año.

"No me parece que hayan querido imponer a alguien que no venía del equipo de Samuel García, esa es mi opinión personal, las elecciones se ganan con votos no imponiendo a alguien", sostuvo en entrevista tras un mitin en este municipio.

"Más allá de estar de acuerdo o no en que Samuel haya dejado el Gobierno para irse de candidato, a mi no me parece que hayan querido imponer a un gobernador que no venía de su equipo", insistió.

Sheinbaum se refirió al jaloneo promovido por García, quien con apenas dos años en el Gobierno de Nuevo León, lo dejó para buscar la Presidencia por Movimiento Ciudadano, aunque quiso nombrar él mismo a su interino y no permitir que lo hiciera el Congreso local, según el reglamento.

Anoche la Suprema Corte de justicia ordenó que el Gobierno Interino lo tomara el nombrado por la mayoría de legisladores, un bloque del PAN y el PRI, por lo que García regresó de inmediato a la Gubernatura, con lo que perdió la posibilidad de ser candidato presidencial.

Para sustentar su apoyo a García, Sheinbaum afirmó que cuando ella se separó del Gobierno en Tlalpan y en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, hubo un consenso para que asumiera un miembro de su equipo, pero no quiso responder si Movimiento Ciudadano y García, a quienes la Oposición acusa de querer competir para ayudarle a ella a ganar, habían ensuciado el proceso.

"Más allá de eso, lo qué pasa es que tenía el poder otra persona (el nombrado por el Congreso ) que venía y otra parte", dijo.

"Yo, cuando dejo la Jefatura de Gobierno fue por unanimidad que se queda Martí Batres, que es mi secretario de Gobierno", agregó.

La aspirante presidencial estuvo acompañada en este municipio por la gobernadora Delfina Gómez; el presidente de (Morena), Mario Delgado; los coordinares de su campaña, el senador, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, los dos competidores en la encuesta interna por la candidatura.

El dirigente de Morena reprobó la decisión de la Suprema Corte de Justicia, informada antes de la media noche, cuando terminaba el plazo para que García tuviera licencia, para destrabar el situación en el Gobierno de Nuevo León, pues señaló que era un asunto polémico.

"Yo coincido con nuestra precandidata, creo que el Congreso de Nuevo León debió haber considerado una propuesta que viniera del partido que ganó las elecciones y a mí en particular no me gustó la intervención de la Corte de último momento, me parece que la Corte debe mantenerse ajena a decisiones que tengan sesgo político", indicó Delgado.

En el encuentro con cientos de militantes de Morena, Monreal reafirmó la unidad dentro del partido, y aseguro que la elección de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se realizó de manera legítima, a pesar de que fue impugnada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

"Yo estoy con la doctora Claudia Sheinbaum porque ganó legítimamente las encuestas. Pero no sólo eso, tengo tres meses trabajando con ella y lo afirmo públicamente, es ordenada, disciplinada, inteligente, tolerante, sabe escuchar y sabe corregir y esos son atributos y características de una jefa de Estado", exclamó.