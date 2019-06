Reprueban empresarios el Plan Nacional de Desarrollo

Ciudad de México





Las cúpulas empresariales de México calificaron de “deficiente” y “un listado de buenas intenciones” el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a la Cámara de Diputados que no sea votado el próximo 27 de junio sino hasta hacer las modificaciones necesarias.

"No es un Plan, no es un Plan, sólo señala acciones y metas concretas, no son claras, es un listado de buenos deseos, pero creo que México se merece más que esto”, dijo Juan Manuel Barba, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático de la Coparmex.

Los empresarios demandaron mayor claridad en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) apuntó que el Plan no muestra la ruta del modelo económico que seguirá el país “y hasta dónde va llegar la rectoría Estatal”.

"Insistimos también en que se clarifiquen los lineamientos en materia de seguridad social y de salud y que bajo esta base también se hable de lo que es el federalismo fiscal, ya lo mencionaban algunos de los diputados que me antecedieron, o sea que haya más claridad en cuanto a los alcances”, apuntó.

Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, resaltó que el nuevo plan de desarrollo establece ocho estrategias para el agro, que van desde incrementos para la producción de manera sostenible, del mejoramiento de la distribución del abasto rural, del uso eficiente del agua y suelo, entre otras.

"No obstante, consideramos que estas ochos estrategias no reflejan algunos temas claves para fomentar el aumento de la producción y productividad en nuestro país. Algunos de estos temas son los siguientes: el primero, contar con un presupuesto sectorial multianual, cada año estamos negociando este tema y ya que se están negociando ya se deben las cosechas del ejercicio anterior, como lo tienen nuestros principales socios comerciales, como los tienen los países exitosos como Brasil, como Argentina, como Ecuador”, señaló.

Los coordinadores de bancadas de la oposición advirtieron también de las deficiencias en la estrategia.

"Perdón que aluda lo personal, yo fui maestro de Planeación de Educación: la manera en que se presenta el documento inicial no pasaría el primer trimestre del curso introductorio de Planeación porque carece de los elementos fundamentales”, destacó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados panistas.

Acusaron, también, que el documento está cargado de objetivos sin indicadores, de dogmas del Ejecutivo y de programas sociales con riesgo ser programas clientelares. Morena defendió a capa y espada la estrategia sexenal.

"Puede dar, ahí, un aporte importante el plan del empleo para los jóvenes, es una cosa que va a superar los 2 millones de personas, llevamos 550 mil. No es una dádiva, es el reconocimiento de un derecho social y es un aporte al mejoramiento de la economía no solamente personal de la gente sino del país”, dijo el diputado Pablo Gómez.

El próximo 27 de junio, en periodo extraordinario, el Pleno de la Cámara de Diputados votará por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo federal.