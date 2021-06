Rescatan a 17 personas secuestradas en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón afirmó que se logró el rescate de 17 víctimas de desaparición de la vía Monterrey-Nuevo Laredo, la cual es conocida ahora como el nuevo “Triángulo de las Bermudas”.

En entrevista, tras asistir a un evento en el Hospital Metropolitano, el Bronco adelantó que el jueves habrá una reunión de mandos operativos de las dos entidades.

“Se rescataron a 17 personas y bueno hay polémica en cuanto a lo que dicen y no dicen. Y bueno es un tema de inteligencia que no me gustaría decirlo”, dijo.

El mandatario estatal no dio detalles de cómo se lograron los rescates y en manos de quiénes estaban estas personas.

Desde mayo, Fuerza Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl) advirtió de la situación de desapariciones forzadas que se estaba presentando en esa rúa que une los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Dijo que las Fiscalías de Nuevo León y el vecino estado están trabajando y hay plena voluntad del Ejército y la Guardia Nacional.

“Es algo que no debe ocurrir (las desapariciones) y toda la fuerza del gobierno federal, estatal y de los dos estados se está trabajando para evitar que esto siga sucediendo”, indicó.

En uno de los casos más recientes se reportó la desaparición de una mujer de origen estadounidense, de 39 años, quien viajó a Sabinas Hidalgo, acompañada de sus hijos menores de edad para visitar a unos familiares y posteriormente no fueron localizados.

De acuerdo con las organizaciones civiles van más de 50 desaparecidos en esa zona. En su gran mayoría son hombres.