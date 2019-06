Rescatan espacios para recordar 'Guerra Sucia'

Ciudad de México.- El Gobierno federal inaugura hoy un memorial en la Ciudad de México, como parte del rescate de varios espacios donde se cometieron actos de tortura, para conmemorar a las víctimas de la llamada "Guerra Sucia".

En el 48 aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador trabajan en el rescate de espacios con la construcción de memoriales.

"Para hacer esta conemoramoración y tener fresco en la memoria estos lamentables hechos con los que se pretendió aniquilar no solamente a la disidencia estudiantil sino a la disidencia y la libertad de opinión y de expresión en este País, el Presidente nos ha instruido que de cara al 50 aniversario (...) en el 2021, iniciemos un conjunto de rescate de espacios donde se llevaron a cabo las actividades de tortura y de exterminio de los hombres y mujeres disidentes al régimen en esos años", afirmó.

Encinas afirmó que esos sitios son muchos, y algunos han cambiado con el paso de los años, han sido demolidos o resultaron afectados por los terremotos, pero se trabaja en los inmuebles que fueron parte de la "historia de terror".

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el funcionario dijo que hoy será inaugurado un memorial en la Calle Morelia, en la Colonia Roma, donde estaba la antigua sede de la Dirección Federal de Seguridad y de la Brigada Blanca.

Fueron habilitados los sótanos, donde se llevaban a cabo interrogatorios bajo tortura, para los que se han donado más de 100 obras pictóricas, y donde se presentará un documental, a las 13:00 horas.

Previamente, el presidente reiteró su compromiso con la libertad de expresión y manifestación y con el no uso de la fuerza contra quienes disienten del Gobierno.

"Encinas va a dar a conocer lo que significa este día, 10 de junio, por los actos de represión de 1971 y cómo se recuerda este día, haciendo el compromiso de que nunca jamás debemos optar por el autoritarismo, por la represión. Que siempre tenemos que ser respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación, de la pluralidad, de no usar la fuerza. Mucho menos la tortura, la desaparición, el asesinato de opositores. Borrar eso por completo. Esa historia negra que tenemos que superar en una etapa nueva en este proceso de transformación que se está llevando a cabo en el País", dijo.

Presente en la conferencia, Alberto Hijar, sobreviviente de la llamada "Guerra Sucia", informa que serán varios los espacios que rescatarán para recordar esa época en la que se realizaban detenciones arbitrarias, interrogatorios ilegales y torturas.

Martha Alicia Camacho Loaiza, también sobreviviente de esa época, aseguró que fue detenida y torturada junto con su esposo, quien fue ejecutado extrajudicialmente.

Camacho Loaiza relató que tuvo que dar a luz entre golpes.

"Justicia. Ni perdón, ni olvido", sostuvo.