Resisten Veracruz y Yucatán aplicar voto en prisiones

Los Gobiernos de Veracruz y Yucatán se resisten a aplicar el voto en los centros penitenciarios para las personas en prisión preventiva, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la sesión de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, los consejeros urgieron a que el Instituto advierta a los gobiernos de esas entidades de que se trata de una obligación del Estado mexicano y de un derecho de las personas que no han sido sentenciadas, por lo que no es opcional su negativa.

Además de ello, los gobiernos de Coahuila, Jalisco y Zacatecas no han entregado o respondido sobre la información de la población en prisión preventiva y los centros penitenciarios donde se podrá ejercer el voto.

En el informe presentado sobre el avance del proceso para organizar el voto en los centros de reclusión del País se dio el reporte de que el Secretario de Seguridad de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, ha respondido que "no es viable" la suscripción del convenio marco de colaboración con el INE.

En tanto, el subsecretario de Gobierno de Yucatán manifestó la "imposibilidad material y técnica" de entregar la información de personas en prisión preventiva.

Las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel advirtieron que era inaceptable la postura de los Gobiernos de Veracruz y Yucatán de no garantizar el voto a las personas en prisión preventiva.

"Son dos temas de preocupación, Veracruz simple y llanamente dice que no hay condiciones y no va a mandar convenio, a pesar de que es un mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral y es un derecho de las personas en prisión preventiva", señaló Humphrey.

Destacó que no hay argumento legal para que el Gobierno de Veracruz se niegue a garantizar un derecho de los ciudadanos que no han sido sentenciados por un delito.

"Me parece muy grave", dijo al pedir que la Dirección Jurídica del INE presione al Gobierno estatal con los argumentos legales necesarios para que se comprenda que está ante la obligación del Estado mexicano.

Señaló que Yucatán debe explicar cuáles son los limitantes que le impiden entregar al organismo electoral los datos biométricos de la población en prisión preventiva, lo cual es necesario para garantizar su voto el 2 de junio.

En tanto, Dania Ravel advirtió que es "inadmisible" que ambas entidades señalen abiertamente que no van a instrumentar el voto para personas en prisión preventiva.

"Desde el punto de vista de los derechos humanos, es preocupante esta resistencia", advirtió al anotar que se trata de un derecho humano.

"El que no se permita este ejercicio genera suspicacias por las condiciones en que están estas personas".

Solicitó que haya un "trabajo especial" con estas entidades para que reconsideren su postura.

"Llama la atención el caso de Veracruz, dice que no puede dar la información de la población en prisión preventiva porque no se ha suscrito el convenio y no lo suscriben", apuntó.

Opinó que también se advierte en Yucatán una negativa contundente por señalar que no es viable implementar el voto en los centros de reclusión y que no tienen la información solicitada.

De acuerdo al informe presentado en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, 23 entidades federativas han suscrito el convenio para aplicar el voto en centros de reclusión.

Hay 255 centros penitenciarios y casi 79 mil personas en prisión preventiva que podrán votar el 2 de junio.