Respalda AMLO a Cuitláhuac: 'haremos lo mismo con jueces'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al Gobernador morenista Cuitláhuac García, quien ayer acusó sin mostrar pruebas que la jueza Angélica Sánchez Hernández arregló la liberación de Itiel Palacios García, alias "El Compa Playa", presunto líder del CJNG en los límites de Veracruz y Oaxaca.

El Jefe del Ejecutivo dijo incluso que su Gobierno seguirá denunciando a jueces ante la Fiscalía General de la República.

Este domingo, REFORMA publicó que un juez de control impuso un año de prisión preventiva justificada a la jueza local, detenida el viernes en la CDMX, como parte del proceso judicial que se sigue en su contra en Veracruz.

- ¿Respalda la postura del Gobernador?, se le preguntó.

- "Claro que sí la respaldo, claro que la respaldo, nosotros vamos a hacer lo mismo", respondió el Mandatario federal.

Este lunes, Cuitláhuac García aseguró que la jueza del Distrito Judicial de Cosamaloapan dejó evidencias de este presunto arreglo que habría llevado a la liberación de "El Compa Playa".

El Gobernador también acusó a la jueza de presionar a las autoridades del penal federal de Coahuila, de falsificación de datos y de extralimitarse en sus funciones para la liberación de Itiel Palacios.

En conferencia, López Obrador lamentó que muchos jueces, magistrados y ministros -aunque no todos- no actúan con rectitud y honestidad.

"En el caso de jueces, tiene que ver con el fuero común y fuero federal, se autorizan libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente atípicas", dijo.

"Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida, considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora, así se da en otros asuntos", subrayó.

El tabasqueño acusó el argumento utilizado por la jueza Sánchez para liberar a "El Compa Playa".

"Porque, 'a ver, te equivocaste, pero como soy juez y como mi propósito principal es hacer justicia y no quiero dejar en libertad a un presunto delincuente, te pido que me traigas una prueba adicional o que me expliques por qué me pones 100 si es 100Bis. Porque en este caso es una bodega que estaba en el 100 y en el 100 Bis", señaló.

"Por qué no ayuda, vamos a decir 'está mal la averiguación', pero estamos hablando de un delito grave, estamos hablando de homicidios. Cómo se va a utilizar eso se excusa, de pretexto", agregó.

La jueza Sánchez tenía una suspensión que prohibía expresamente ejecutarle una orden de captura. Sin embargo, fue detenida el pasado 16 de junio al salir de un hotel de la CDMX por elementos de la Guardia Nacional.

Sánchez Hernández ya había sido detenida en Veracruz el 5 de junio, luego de ordenar la liberación de Itiel Palacios, presunto operador del CJNG. No obstante, la jueza actuó en ejecución de la orden de un juez federal.

'Protección de Israel a Zerón, vinculada a espionaje'

López Obrador señaló que el Gobierno de Israel podría estar protegiendo a Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado de tortura, porque anteriormente la FGR compraba a ese país el programa de espionaje Pegasus.

"Existe la versión de que la protección es porque compraban los equipos de espionaje que son de Israel y eso los protege. Imagínense, por un negocio, por una compraventa, por dinero, proteger a quienes violan los derechos humanos. Y esto en el caso de Ayotzinapa, pero lo mismo en otros asuntos", declaró.

El Mandatario federal informó que ya envió una segunda carta carta al Gobierno de Israel, en la que solicita la entrega a autoridades mexicanas de Tomás Zerón.

"Por cierto, ya mandé al Primer Ministro de Israel una segunda carta para que nos ayuden con el caso del señor Tomás Zerón, porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a ningún torturador, nadie debe y mucho menos quiénes sufrieron de represión, tortura, exterminio".

Dijo además estar seguro de que la comunidad judía en México "nos va a ayudar también".

En el sexenio pasado, Zerón de Lucio estuvo al frente la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron secuestrados entre la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Zerón huyo a Israel, donde tramita asilo político aprovechando la inexistencia de un tratado de extradición con México. El Gobierno federal ya le ofreció un criterio de oportunidad, pero el ex jefe de la AIC no lo aceptó.

Desde septiembre de 2021, López Obrador envió una carta al Gobierno de Israel para que colabore en la repatriación de Zerón, ex funcionario que ha sido visitado por servidores públicos de la FGR y de la Secretaría de Gobernación.

Apenas en marzo pasado, López Obrador pidió ayuda a la comunidad judía en México para "sensibilizar" al Gobierno de Israel y lograr el regreso a México del ex director de la AIC, sobre quien pesa una orden de aprehensión por fabricación de pruebas y tortura en el caso de los 43.