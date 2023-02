Respalda AMLO a Samuel García ante amago de desafuero

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante amagos de iniciarle juicio político.

"Llevamos muy buena relación con el gobernador Samuel García. Aprovecho para decir que nosotros apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo, lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto", dijo en conferencia mañanera.

"Y no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el Congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto, pero no sólo eso, sino obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas autónomas entre comillas, manejadas por los partidos, que están bloqueando al gobernador, entonces, como no lo permitió, no lo ha aceptado, presentaron una denuncia para desaforarlo, hay hasta tesis jurisprudencia de que cuando no se aprueba el presupuesto o no se publica por el Ejecutivo, se puede gobernar con el presupuesto anterior, no está, creo yo, cometiendo un delito, está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes, lo que tiene que ver con los moches de antes para tener los votos y sacar el presupuesto".

El mandatario llamó a los opositores de García a recapacitar para evitar inestabilidad política en Nuevo León.

"Aproveché para dar nuestra postura con toda claridad, porque sí es un chantaje de los que siempre han dominado en Nuevo León y siempre han sometido a los gobernadores. Entonces, ojalá recapaciten porque en qué ayuda la inestabilidad política a NL, al pueblo de NL menos", sostuvo.

La defensa de López Obrador a favor del mandatario local se registra justo el mismo día que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, realiza una visita a Nuevo León.

Aunque el tabasqueño realiza giras por los estados, en las que encabeza actos públicos, la agenda de este día se mantendrá privada.

Avala Congreso local juicio político

Con el voto en contra de los legisladores de Movimiento Ciudadano y de la bancada de la 4T, la Comisión Anticorrupción del Congreso local acordó ayer iniciarle un juicio político al gobernador Samuel García por violaciones graves a la Constitución local al no presentar a tiempo el Presupuesto de Egresos del 2023 e incumplir con la publicación de diversos decretos avalados por el Legislativo.

La Comisión citó al Ejecutivo estatal a comparecer ante los integrantes de ésta el 10 de febrero a las 16:30 horas.

"Se inicia el procedimiento de juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León", establece el acuerdo de inicio de procedimiento.

"Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, en términos del segundo párrafo del artículo 16 de juicio político del Estado de Nuevo León, se emplace al denunciado para que exponga a esta Comisión lo que a su derecho convenga compareciendo o informando por escrito dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, corriéndole traslado con copias de la denuncia y demás documentos que la integran, señalando el viernes 10 de febrero a las 16:30 horas, en el vestíbulo de este Congreso".

La solicitud de juicio político contra el gobernador fue presentada por Annia Gómez y José Luis Garza Ochoa, diputados federales del PAN y PRI, respectivamente.

El inicio del juicio se aprobó con el voto a favor de los Diputados del PAN y PRI, la abstención de Raúl Lozano, del PVEM; y en contra de Pámanes y Reyes, de MC, así como de Anylú Bendición, Bancada 4T.