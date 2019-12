Respalda presidenta de Senado a Lilly Téllez

Ciudad de México— La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, salió en defensa de la legisladora sonorense Lilly Téllez, quien la víspera recibió de Morena una notificación para ser expulsada de la bancada.

"Estimada senadora @LillyTellez ha sido y es un honor ser tu compañera en @MorenaSenadores. Un ente externo carece de competencia para involucrarse en asuntos parlamentarios. Yo me quedo con nuestra Carta Magna #Legalidad #Respeto", tuiteó Fernández Balboa.

La tabasqueña acompañó el mensaje con el Artículo 61 Constitucional que dice: "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas".

Anoche, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena solicitó la expulsión de Téllez --que no milita en el Movimiento de Regeneración Nacional-- de la bancada parlamentaria y envió la notificación al coordinador, Ricardo Monreal.

El órgano morenista arguyó que la senadora --que se ha manifestado en contra de iniciativas como la despenalización del aborto-- no comparte el programa y los principios del partido.