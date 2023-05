Respalda PVEM aspiración presidencial de Velasco

Especial / Agencia Reforma / Manuel Velasco

Ciudad de México.- Con el respaldo de su partido y al grito de "¡presidente, presidente!", el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, inauguró la Convención Nacional Repensando el Futuro Verde.

En la primera de cuatro sesiones en las que participarán las corcholatas de Morena, Arturo Escobar informó que Velasco será quien también cerrará los foros, el próximo 7 de junio, junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Escobar recomendó a los aspirantes presidenciales de Morena y de la oposición prepararse para competirle a Velasco, porque el chiapaneco sí es un político de a deveras.

"Aquellos que le van a competir a Manuel agárrense, eh, porque este sí es de a deveras y este Gobierno una de las entidades más complejas del País, de las más hermosas, pero también de la más complejas y con mayores necesidades", afirmó.

El exdiputado federal advirtió que el currículum y los resultados no sólo como exgobernador sino como concertador de acuerdos del senador no tiene nada que pedirle al de cualquier político del País del presente y del pasado.

"Yo someto el currículum y los resultados de Manuel Velasco ante cualquier político de este País. Yo someto los resultados de Manuel Velasco en construcción de acuerdos ante cualquier político de este País, actual, pasado y futuro", indicó.

Escobar le agradeció al exgobernador de Chiapas que aceptará competir por la Presidencia de la República, aunque en entrevista posterior, Velasco indicó que esperaría la convocatoria del partido.

El exgobernador fue uno de los cuatro líderes del partido que inauguraron el evento y el que tuvo la intervención más larga.

Al ser anunciado, los presentes comenzaron a corear "¡presidente, presidente!", lo que volvió a ocurrir luego de que Escobar anunció que con él cerrarían las cuatro sesiones del foro.

Durante su discurso, Velasco habló de cómo estableció las bases para que el Partido Verde ganará la Gubernatura de Chiapas en 2012, de cómo llego a ser Mandatario de esa entidad con el 70 por ciento de los votos y de cómo, al llegar al Gobierno local, escuchó a ambientalistas y a ecologistas como José Sarukhán y Julia Carabias para incluir en la educación básica del estado la materia Educar con Responsabilidad Ambiental.

Afirmó que su partido es ganador y recordó que fue fundamental para lograr el triunfo en la elección presidencial del año 2000 y en la victoria del PRI en el año 2012, aunque no hizo referencia a la elección presidencial de 2018.

"Sabemos ganar elecciones y así lo hemos demostrado en diferentes momentos. En el año 2012, ganamos nuestra primera Gubernatura con más del 70 por ciento de los votos y hoy seguimos ganando elecciones, de manera reciente, ganamos la Gubernatura del Estado de San Luis Potosí", indicó.

El legislador afirmó que el Partido Verde también fue fundamental para que Morena ganará el Gobierno de Quintana Roo con Mara Lezama.

"Hoy contamos con un partido político que ha construido una importante base ciudadana para enfrentar las elecciones de 2024, dónde estarán en juego más de 2 mil 300 cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República", dijo.

No obstante, advirtió que no es momento de echar las campanas al vuelo, por lo que llamó a sus correligionarios a prepararse y a poner todos sus esfuerzos para construir una agenda verde que realmente se vea reflejado en un programa de Gobierno para 2024.

"Primero el proyecto y después el candidato", demandó.

El senador señaló que hay que aprender del pasado, en dónde a pesar de que las coaliciones en las que ha participado han llegado a la Presidencia de la República, no ha habido una agenda verde en el Gobierno en turno.

"Y que quede bien claro: no me refiero a cargos en el Gobierno, para que no nos confundamos, me refiero a que fuimos fundamentales para ganar la elección presidencial, pero no existió un compromiso y una agenda verde donde los mexicanos verdaderamente se sientan identificados y representados. No hubo compromiso ambiental real a favor de México", afirmó.

Llamó a su partido a postular candidatas y candidatos que tengan un verdadero arraigo popular en sus estados y municipios, con una reconocida trayectoria y que cuenten con el reconocimiento a su trabajo.

Lo anterior, dijo, para asegurar que haya un programa auténticamente ambientalista desde la Presidencia hasta los Congresos estatales.

La Convención Nacional Repensando el Futuro Verde constará de cuatro sesiones en las que participarán los aspirantes presidenciales de Morena, PT y PVEM.

En la primera sesión de este miércoles, participará el petista Gerardo Fernández Noroña y en la del 24 de mayo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el Canciller Marcelo Ebrard.

En la sesión del 31 de mayo está agendado el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y en la última, la del 7 de junio, Claudia Sheinbaum y Manuel Velasco.