Respaldan gobernadores de la frontera sur plan migratorio

Ciudad de México— Gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz respaldaron el despliegue de la Guardia Nacional para regular la migración, pero demandaron respetar los derechos humanos.

Los mandatarios estatales acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a su conferencia matutina, para expresar el respaldo a su plan para reducir la migración en 45 días.

"Respaldamos este plan porque da certeza a los mexicanos, nos va permitir saber quiénes están en territorio nacional. No sólo en la parte de su integridad física, sino en la parte de salud, y cualquier situación que se pueda generar por este tránsito irregular", dijo el gobernador del Oaxaca, Alejandro Murat.

Aseguró que los proyectos de infraestructura que ya están en marcha ayudarán a generar empleos no sólo para mexicanos, sino también para centroamericanos.

"Respaldamos totalmente la política social, y el compromiso es trabajar de manera coordinada con el Gobierno federal y privilegiar que haya pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes, atender de manera ordenada el flujo migratorio", dijo el mandatario de Tabasco, Adan Augusto López.

En su primer día como gobernador interino de Campeche, Miguel Aysa, insistió en que la migración debe regularizarse, y los estados afectados están listos para lo que el Gobierno federal solicite.

"Lo que pedimos es que sea en orden y respetando los derechos humanos, cuidando a los niños", agregó.

El mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García, añadió que para la entidad era preocupante entrar en una guerra comercial.

"No deseábamos ir a esta pelea de aranceles porque Veracruz podría verse afectado demasiado", dijo.

"Es fundamental que atendamos el problema de los niños, que haya un registro. Queremos que no se mezcle el problema de seguridad con el flujo migratorio, por ello era importante que se reforzara el registro".

Aseguró que su Estado cuenta con las instalaciones suficientes para albergar a migrantes.

El mandatario de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que la Guardia Nacional ayudará a que los migrantes no caigan en manos de la delincuencia organizada.

Afirmó que en la entidad hay trabajo y se necesita mano de obra, por lo que los centroamericanos podrán tener diversos empleos.

"Esto que se está dando no es casualidad es la pobreza que existe en el sureste y Centroamérica", añadió.