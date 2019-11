Respeta López Obrador a la prensa, no la ofende

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no utiliza un lenguaje ofensivo contra la prensa y la respeta, pero usará el derecho de réplica porque en su Gobierno no hay censura para nadie.

"Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas, yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas, aquí lo que hay siempre es un diálogo circular y antes no se acostumbraba esto porque la prensa estaba sometida en México, con honrosas excepciones", dijo en conferencia matutina.

"Nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo, somos respetuosos, nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica, porque como usted lo dice también tenemos derecho a manifestarnos, somos libres, no va haber censura para nadie".

"No tengo porqué comprometerme, porque sencillamente actúo con respeto a todos", respondió al cuestionamiento sobre si se comprometía a no usar un lenguaje ofensivo contra la prensa.

En tanto, el mandatario federal subrayó que a algunos medios no los considera enemigos, sino adversarios y reprochó que antes eran "intocables".

"Siempre los he respetado a todos, no los veo como enemigos sino como adversarios, es que antes eran intocables, columnistas, conductores de radio, televisión, que ganaban, no sé ahora cuánto, pero hasta un millón de pesos al mes o dos millones".

Insistió en que antes existían "grandes aparatos" que dominaban la opinión pública y la prensa estaba al servicio del régimen para destruir a opositores.

"Existían consorcios, grandes aparatos que dominaban la llamada opinión pública, no había pluralidad, era predominante el dominio de la prensa al servicio del régimen, entonces, ahora es distinto, ahora todo mundo se manifiesta, se expresa (...) la prensa convencional, que marcaba la agenda, destruía a opositores, silenciaba lo que al régimen le convenía", agregó.