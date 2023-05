Responde AMLO a Corte... ¡con otro decretazo!

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió esta tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicó otro 'decretazo' en el que declara como de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

Hace apenas unas horas, la Corte declaró la invalidez de un acuerdo presidencial, emitido en noviembre de 2021, que clasificó como de seguridad nacional las obras prioritarias del Gobierno y ordenó agilizar los trámites para ejecutarlas.

Esta tarde, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Mandatario federal lanzó un nuevo decreto, con las firmas de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina.

"Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto", refiere.

La publicación inmediata de este decreto, horas después del fallo de la Corte, buscaría evitar que el INAI denuncie que el Ejecutivo incurrió en una repetición del acto anulado en la controversia.

Lo anterior porque la Corte aún no termina la discusión y no ha notificado oficialmente su sentencia sobre el acuerdo de 2021.

El INAI tendría que promover una nueva controversia contra el decreto de hoy, pero no puede hacerlo porque su Pleno no puede sesionar, ya que el Senado no ha designado a tres de los siete comisionados; no obstante, esta tarde informó que ya analiza acciones.

"Analiza INAI mecanismos legales para defender transparencia y derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del Gobierno federal, ante nuevo Decreto del Ejecutivo", indicó.

El decreto de hoy ya no ordena agilizar trámites para obras prioritarias en general, como hacía el de 2021, pero sí repite la clasificación de seguridad nacional que hoy rechazó la Corte, por afectar el acceso a la información.

Todas las obras incluidas en el decreto de hoy están a cargo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, cuyos titulares además refrendaron con su firma el documento.

En el documento, el Presidente advierte que, por su ubicación geográfica, colindancia y conectividad, las cinco obras son complementarias para mantener la seguridad interna y nacional del País.

"Por la naturaleza de sus instalaciones, es procedente reconocer el carácter de estratégicas y prioritarias y, por tanto, de interés público y de seguridad nacional", publicó.

López Obrador refiere que, el 11 de julio de 2022 y el 3 de mayo de este año, el Consejo de Seguridad Nacional declaró como de "seguridad nacional e interés público" el Tren Maya y el Corredor Interoceánico "en razón de los objetivos que persiguen, de su ubicación estratégica en el territorio nacional y de la naturaleza de la prestación de sus servicios".

En el decreto se detalla que la clasificación contempla la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios, polos de desarrollo para el bienestar y equipo.

En el caso del Tren Maya se describe su ruta por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su área de influencia en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, ya que va desde el Puerto Chiapas a Salina Cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas e incluye líneas ferroviarias K, Z, ramal ZA, FA y ramal Dos Bocas a Roberto Ayala.