Responde AMLO a EU: se acaban contratos y sin indemnización

CDMX.- Al llamado del Embajador de EU, Ken Salazar, para que la reforma eléctrica respete contratos y acuerdos establecidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que se acabarán los leoninos.

En la conferencia mañanera, en Cuernavaca, Morelos, se le cuestionó al Mandatario federal sobre los dichos del diplomático estadounidense ante diputados.

-¿Presidente, si se aprueba la reforma como está, usted ha propuesto que se acaben los contratos de auto abasto. ¿Estos contratos tendrían que ser renegociados a partir de la reforma?, se le preguntó.

"Sí y se puede llegar a acuerdos, a partir de la reforma se llega a acuerdos, nadie va a salir perjudicado, la gente se va a beneficiar, la mayoría de la gente", respondió López Obrador.

-¿Se acabarían los contratos como están ahora?, se le insistió.

"Sí, sí, porque son leoninos", afirmó.

"Porque no puede ser que estas empresas por influyentismo tengan subsidio, el subsidio mayor se le da a estas empresas, dinero de todos los mexicanos".

Se le preguntó cuánto costaría modificar los contratos, y López Obrador contestó que no hay pérdidas.

"Acerca de las pérdidas millonarias es lo mismo, es lo que sostienen los que mantienen privilegios ahora porque reciben subsidio y no quieren perder los privilegios y tu periódico defiende a estas empresas, entonces hablan de pérdidas millonarias", dijo el Presidente.

-También el senador Monreal lo ha dicho, Presidente, se le indicó.

"Pues está desinformado, porque no hay pérdidas, al contrario, gana el pueblo de México y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo", respondió.

"El único amo que tiene un servidor público es el pueblo, nada más y los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos".

-¿No se pagarían a empresas por indemnizaciones o multas?

"No, no, no, no, no, no. Y siempre amenazan y van a acusarnos al extranjero".

Además, el Presidente dejó claro que no quiere que se le mueva nada a su iniciativa en el Congreso.

También planteó que los diputados estarían votando antes de Semana Santa.

"Pero que bien que están tratando el tema porque sí, ya la semana que viene empiezan los debates y es probable que a mediados de abril, antes de Semana Santa, ya puedan estar votando en la Cámara de Diputados", estimó.

"El periodo de sesiones normal ordinario creo que termina a finales de abril y esta reforma tiene que ser aprobada por las dos Cámaras, o sea que antes de que termine abril ya sabemos".

Repitió que será importante ver la votación de los legisladores.

"Además, va a ser interesante observar cómo van a votar los diputados porque el que fundó la Comisión Federal de Electricidad fue el General Lázaro Cárdenas, pero el que nacionalizó la industria eléctrica fue el Presidente Adolfo López Mateos, y saben por qué lo hizo, porque como sucede con el Internet, imagínense, en aquel tiempo las empresas particulares solo electrificaban las ciudades, no los pueblos, porque no era negocio", dijo el Jefe del Ejecutivo.