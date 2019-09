Responde AMLO a INE: Defenderé democracia

Ciudad de México.- Estoy decidido a contribuir con toda mi autoridad y entusiasmo para acabar con la simulación y convertir en realidad la democracia, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta dirigida al titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

El escrito, enviado sólo al consejero, no fue incluido en la declaración que entregó el representante legal del Mandatario a la Unidad Técnica de lo Contencioso del organismo electoral, el cual pidió su declaración sobre la acusación del PRD por promoción personalizada que realizan "Servidores de la Nación" sobre él.

"Durante toda mi vida he luchado por establecer en México una auténtica democracia. Nunca he recurrido o participado en fraudes electorales, por el contrario, los he padecido y he dedicado muchos años a combatirlos, como lo han hecho millones de mexicanos.

"Más aún: como Presidente de México, estoy decidido a contribuir con toda mi autoridad y entusiasmo para acabar con la simulación y convertir en realidad la democracia", indicó.

Incluso, presumió, él promovió la reforma constitucional para considerar el fraude electoral como delito grave.

"En razón de lo anterior, les expreso que, por convicción, nunca jamás permitiremos que el presupuesto federal sea utilizado por los funcionarios para beneficio de ningún candidato o partido, como sucedía en los gobiernos anteriores. De modo que siempre haremos valer la democracia, acataremos la ley y respetaremos sus resoluciones", agregó.

Lo citan en siete ocasiones

En sus 10 meses como Presidente, López Obrador ha sido citado en siete ocasiones por la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, por acusaciones del PAN, MC y PRD por el presunto uso indebido de recursos públicos para fines electorales. En todas ellas ha enviado su posición por escrito, y a través de un representante legal.

De acuerdo con el INE, la primera fue el 25 de abril cuando anunció que daría su conferencia mañanera en Tijuana, Baja California, dos días después. Dicha entidad se encontraba en elecciones locales, por lo que se le promovió en medios electrónicos y espectaculares.

Una más, fue por la repartición de programas sociales en Puebla, en plena campaña y otra por aparecer como candidato, con los logotipos de Morena, en un video de la Secretaría de Turismo.

Su nombre también apareció en quejas sobre la entrega de tarjetas Bienestar en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla.

Igualmente declaró por escrito en la queja en la que se le acusaba de promoción personalizada por la difusión completa de las conferencias mañaneras en medios públicos.

En todo su sexenio, Felipe Calderón fue requerido en tres ocasiones, y Enrique Peña Nieto en nueve ocasiones.