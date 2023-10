Responde AMLO a Israel: somos pacifistas

CDMX.- Luego que la Embajada de Israel se inconformó con la posición neutral del País ante los ataques de Hamas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que México es pacifista y no quiere ni la guerra ni la violencia.

"Es como el caso de ayer, que la Embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres, nosotros respetamos al Gobierno de Israel", señaló.

"Y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos", agregó.

En la conferencia mañanera, sin pregunta de por medio, el Mandatario dijo que, si bien respetan "mucho" la postura de la Embajada de Israel, la política exterior mexicana se basa en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

"Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y somos pacifistas, entonces respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá nos comprenda porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución", argumentó.

"Se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para defender la soberanía de México, para mantener buenas relaciones con todos los pueblos. Está en el artículo 89 de la Constitución, me tengo que ajustar a esos principios que son el fruto de nuestra historia".

La Embajada de Israel en México demandó este lunes una postura más enérgica del Gobierno mexicano tras los ataques de Hamas contra civiles, que han causado cientos de muertes y el plagio de decenas de personas.

"Lamentamos profundamente que el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación. Mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo", indicó en un comunicado.

Previamente, López Obrador dijo en su mañanera de ayer que su Gobierno sería neutral y no tomaría partido en el conflicto. A diferencia de la Cancillería, AMLO consideró el conflicto como "enfrentamientos" entre palestinos e israelíes.

En Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo enfatizó que su postura es a favor de la paz, por lo que envió su "respeto y condolencias" tanto al pueblo israelí como al palestino.

"Esto es lo que cumplimos y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo de Israel y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo palestino. Y a todos los pueblos que sufren por la violencia, y lo que tenemos que procurar es construir la paz para que nuestros pueblos no sufran", recalcó.

- ¿Rechaza que la postura neutral sea un respaldo al terrorismo?, se le preguntó.

"No voy a polemizar, respeto lo que dijo ella (Embajadora Einat Kranz Neiger), sencillamente quiero que se conozca cuál es el fundamento de nuestra postura".

El Mandatario reiteró que su Administración, a través de la Cancillería, está atendiendo a los connacionales que se encuentran en la zona del conflicto, para que regresen a la brevedad al País.

López Obrador ventiló que hay alrededor de mil mexicanos que han expresado su deseo de regresar al País en alguno de los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que fueron enviados a Tel Aviv.

"Estamos en comunicación con los familiares y la Secretaría de Relaciones está atendiendo, también está por llegar, si no es que ya llegó a Tel Aviv, el primer avión que se envió para transportar a nuestros connacionales, más tarde va llegar el segundo.

"Y la Secretaría de Relaciones está en comunicación con las autoridades de Israel para que se brinden las facilidades, hay como mil mexicanos inscritos para trasladarse a México y estamos buscando que lleguen, y estamos también pendientes de las dos personas desaparecidas, eran tres, ya se encontró a uno, estamos en eso", puntualizó.

"Yo pienso que la Secretaría de Relaciones está haciendo bien las cosas y en estos casos lo más importante es la protección a las personas".