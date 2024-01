Responde AMLO a Maru Campos: es temporada electoral

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que reclamo de la Gobernadora Maru Campos por omisiones del Gobierno federal se debe a la temporada electoral.

Asimismo, dijo que no responderá a "groserías" para no hacerle "propaganda".

"Nada, nada, cuando hay groserías no. Ese es el lenguaje de otros, tampoco me quiero meter. Antes se llegó a considerar progre buena ondita a quien decía groserías, más si eran mujeres, no hay necesidad de eso, por eso no respondo a esas cosas", señaló en conferencia mañanera.

"Y es también, son de la temporada, como hay elecciones, pero la mañanera tiene su prestigio, no es cualquier cosa, todos quisieran aquí que les ayudara haciéndoles propaganda, pero no".

Ayer, la Gobernadora panista María Eugenia Campos pidió que el Gobierno federal deje de ser omiso y hacerse "pendejo" con los delitos del fuero federal en Chihuahua tras el secuestro de 4 hombres de la familia LeBarón.

"Otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa y los gobiernos de los estados no le pueden hacer la tarea más al Gobierno federal... exigimos que ponga atención a través de su SSP Federal y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo", reclamó.

La panista insistió en que el Mandatario tiene que abrir los ojos respecto a lo que sucede en el País.