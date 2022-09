Responde AMLO a Ramos: mis adversarios quieren muertos

CDMX.- El periodista Jorge Ramos indicó que el actual Gobierno será el que más homicidios dolosos tendrá en la historia del País, según cifras oficiales, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que sus adversarios son los que quieren muertos.

Durante la mañanera y ante los cuestionamientos de Ramos, el Mandatario federal afirmó que sí hay una reducción de muertos de 2% respecto al último año de Gobierno de Peña Nieto.

-Si en agosto tuvo 2 mil 624 muertos, en agosto, septiembre viene mal, si tiene 2 mil 624 muertos, le quedan 25 meses, eso son 65 mil 600 muertos más que hay que sumar a los 126 mil que ya lleva señor Presidente , cuestionó Ramos.

"Vamos a reducir y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia porque nos está dando resultados", respondió el Presidente.

-No debería de estar tranquilo, es una emergencia nacional.

"No, no, no, tendría yo muchos problemas con mi conciencia, con mi tribunal que es mi conciencia, si yo estuviese mintiendo".

-No, es que no le cuestiono eso señor Presidente, nadie quiere muertos aquí y menos usted por supuesto.

"Sí hay quienes quieren muertos, cómo no, mis adversarios, nuestros adversarios, los que no quieren la transformación, quisieran muertos".

"Los deseaban en la pandemia y los desean también en seguridad y desean que le vaya mal al País para que nos vaya mal a nosotros, y sabes por qué, por qué están muy ofendidos, porque se sentían los dueños de México y se dedicaban, que esa es la otra delincuencia, aquí estamos hablando de la delincuencia vamos a decir organizada, pero en México hizo mucho daño, y sigue haciendo también mucho daño la delincuencia de cuello blanco, los que se han dedicado a saquear, a robar al País, ellos son los que quieren que nos vaya mal, para que fracase nuestro proceso de transformación, nada más que hasta ahora, hasta el día de hoy, no han podido, con toda su campaña en contra".

Posteriormente, el Presidente insistió en defender su estrategia de seguridad.

-Es que ya es el Gobierno más violento, y usted no quiere pasar a la historia como el Gobierno de los muertos, el Gobierno de la violencia, indicó Ramos.

"No, no, no es cierto, no es cierto lo que tu dices, no, no, no", soltó López Obrador.

-En cifras reales.

"No, en cifras reales no, si fuese así tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos".

-No estoy hablando de crímenes de Estado, estoy hablando de qué Gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo.

"No".

-Presidente, es que están las cifras aquí, no las he inventado yo, son suyas.

"Nada más que el Grupo Sinaloa, el Grupo Jalisco, el Cártel de los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos anteriores cuando se les protegía, cuando había complicidad, cuando había contubernio entre delincuencia y autoridades y cuando ustedes, con honrosas excepciones, permanecían callados como momias".

-Critiqué a Calderón, a Peña Nieto, como muchos periodistas.

"Algunos. Estamos haciendo un trabajo profesional todos los días, no vas a encontrar un Presidente en los últimos 50 años que le haya dedicado tanto tiempo, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana en reunión de todo el gabinete de seguridad para atender esto".

-Los resultados, no el número de reuniones.

"Son muy buenos, muy buenos".

López Obrador agregó que está entregado a garantizar la paz en el País.

"Estoy entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma a garantizar la paz en el País".

Ante el planteamiento del periodista de que haya en México una convención nacional contra la violencia con expertos de México, Estados Unidos y todo el mundo, el Presidente reviró que los especialistas no coinciden con su estrategia.

"Sí, eso no hay ningún problema, pero por lo general los expertos no coinciden con nosotros porque ellos no están a favor de nuestra estrategia", respondió.