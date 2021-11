Responde consejero de INE a acusaciones sobre revocación

Especial / Agencia Reforma / El consejero señaló que sin dinero es imposible organizar una votación nacional

Ciudad de México.— Ni aunque los consejeros cobraran la mitad o su sueldo se redujera a cero alcanzaría para pagar la revocación de mandato, pues es una cantidad insignificante frente a los 3 mil 830 millones que se necesitan, afirmó el consejero electoral, Jaime Rivera.

En entrevista con REFORMA, advirtió que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine si se realiza o no dicho ejercicio.

"Si los sueldos se redujeran a la mitad, inclusive a cero, sería una cantidad insignificante para los 3 mil millones de pesos que se necesitan para la revocación de mandato", apuntó.

"Sacando pequeños ahorritos no alcanza, no son centavitos, ni algunos miles de pesos; son 3 mil millones de pesos. El INE no hace milagros y no va a suspender las actividades sustanciales, habituales u ordinarias que realiza para garantizar los derechos políticos. Entonces no podemos sacrificar derechos ciudadanos ni hacer una consulta sin seriedad".

Ante las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y líderes de Morena sobre la reducción del sueldo de consejeros para hacer posible la revocación, Rivera respondió que es un discurso fácil y llamativo, pero falso.

El consejero informó que en la nómina anual del INE asciende 7 mil millones de pesos anuales, relativo a 17 mil empleados, de los cuales deberían despedir a más de la mitad para cumplir con el monto reducido, lo cual, señaló, sería injusto e imposible por las obligaciones que tiene el organismo.

Además, dijo, sería inaceptable desemplearlos e ilegal reducirles el sueldo.

REFORMA publicó que diez consejeros electorales, entre ellos Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General, tienen un sueldo neto mensual de 179 mil pesos, mientras el del Presidente se ubica en 112 mil pesos al mes.

Para el 2022, el organismo electoral gastará 267 millones 434 mil pesos en salarios de 121 funcionarios de primer nivel; 45 millones 284 mil para gratificaciones de fin de año, y de manera adicional, en prestaciones del ISSSTE, FOVISSTE, seguro de gastos y ahorro para el retiro otros 100 millones de pesos.

Los consejeros, aclaró Rivera, renunciaron a la compensación que recibe todo el personal, desde directores hasta auxiliares, en años electorales.

Adelantó que mientras la SCJN resuelve la controversia, el INE continuará con la organización, pero llegará el momento en el que el Consejo General determinará hasta qué punto pueden avanzar con el presupuesto disponible.

Por ejemplo, una vez que concluya la recopilación de firmas, el organismo tendrá que contratar cientos de capturistas para digitalizar la información de los formatos impresos y, hasta el momento, se desconoce si hay recursos para ello.

"Según el curso de la controversia tomaremos las decisiones. No hacemos imposibles, sin dinero es imposible organizar una votación nacional, ni es posible ni deseable", insistió.

"No podemos sacrificar la expedición de la credencial para votar, la nueva distritación, la elección en seis entidades, la fiscalización de los partidos, las pautas de radio y televisión o el monitoreo".Hora de publicación: 18:45 hrs.