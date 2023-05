Responde Gordillo a AMLO sobre Yunes

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Elba Esther Gordillo, exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), respondió a las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y se deslindó del nombramiento al inicio del sexenio de Felipe Calderón de Miguel Ángel Yunes como titular del ISSSTE.

Sin embargo, admitió que como dirigente de los maestros conoció de presuntas malversaciones de Yunes y que le comunicó al entonces Presidente Calderón que los maestros se oponían a que continuara en el cargo y que tomarían las instalaciones de esa dependencia en protesta por la gestión del veracruzano.

"Cuando me comentó (el presidente Calderón) que Yunes estaba haciendo bien su trabajo, no me dejó más alternativa que advertirle que tomaríamos las instalaciones del ISSSTE y justo esa fue su respuesta: 'Ahí la espero con el Ejército'", expuso.

"Esto sucedió en el marco de un evento público en una escuela secundaria técnica de la ahora Ciudad de México. Ante su respuesta, me levanté y me retiré".

"Esa fue la respuesta del entonces presidente de México, Felipe Calderón, cuando le dije que las y los maestros de México nos oponíamos a que Miguel Ángel Yunes continuara como titular del ISSSTE dadas las malversaciones de fondos financieros que con tanto trabajo las y los trabajadores al servicio del Estado logramos con la reforma a dicha institución", añadió,

En un escrito hecho público este martes en sus redes sociales, Gordillo no hace referencia a la cercana relación pública que mantenía con el titular del ISSSTE cuando fue diputada federal y dirigente del grupo parlamentario del PRI en 2003, ni al momento de su nombramiento por Calderón en esa institución, cargo que Yunes ejerció del 1 de diciembre de 2005 al 22 de febrero de 2010.

Tampoco habla del rompimiento con el veracruzano, quien también dejó testimonio público de su relación cercana y posterior rompimiento con ella.

"Recordemos que la elección y remoción del director del ISSSTE compete única y exclusivamente al titular del Ejecutivo federal y no a una servidora", aseguró la maestra.

"Por ello, en relación a las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril del presente año sobre mi persona y la gestión del señor Miguel Ángel Yunes al frente del ISSSTE, le digo categóricamente que no participé en acto ilícito alguno como me acusa desde su tribuna", apuntó.

Si bien manifiesta tener respeto por la investidura presidencial y a la ley, le pidió respeto al titular del Ejecutivo federal.

"Por ello, señor presidente: basta de falsas acusaciones a mi persona", concluyó.

El viernes, López Obrador abordó los desvíos y saqueos en el ISSSTE y la privatización y negocios al amparo de las instituciones públicas de salud.

"Imagínense lo que hicieron en el ISSSTE. Estuvo ahí en el ISSSTE la maestra Elba Esther (Gordillo), bueno, ella fue la que impuso a (Miguel Ángel) Yunes, exgobernadores del PRI, uno de Chihuahua, y otros que se dedicaron a saquear. Hasta para hacer un análisis de sangre había que ir a un laboratorio privado; todos los servicios subrogados. El ISSSTE lo dejaron como un cascarón, nada es del ISSSTE", señaló AMLO.

Gordillo reapareció a la vida pública en julio de 2022, luego de cinco años en prisión durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y de salir libre en agosto de 2018, una vez conocido el triunfo de AMLO en la Presidencia.

Desde entonces, señaló su intención de estar cerca de la vida política del país, particularmente del gremio magisterial.

El 6 de julio de 2011, luego de dejar el cargo y aspirar a la Gubernatura de Veracruz por el PAN y de distanciarse de Gordillo, Yunes acusó a la maestra de pedirle dinero para su partido de entonces, el Panal (Partido Nueva Alianza), y nombramientos en el ISSSTE.

"Le pregunté:¿quién lo dispone? Y su respuesta fue: 'Yo, porque el ISSSTE es mío' (). Estás equivocada. Yo le respondo al presidente Felipe Calderón", expresó Yunes en esa fecha en una conferencia de prensa reportada por los medios nacionales.