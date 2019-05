Responde López Obrador a crítica del NYT

Ciudad de México— Tras críticas del diario The New York Times sobre sus pocos resultados en primeros meses de gestión, el presidente López Obrador se dijo en desacuerdo y aseguró que su Gobierno ha avanzado en el combate a la corrupción.

"Tienen todo el derecho de expresar, yo no comparto ese punto de vista aunque se trate del New York Times, aunque se trate de un periódico famoso, porque se ha avanzado mucho", dijo.

"El día 1 de julio vamos a informar, les puedo decir de manera categórica que no hay corrupción tolerada desde el Gobierno, cero corrupción, ya empezamos a limpiar, no existe impunidad en el país, que el que comete un delito es denunciado y que se va avanzando, pero hay cuestionamientos porque en realidad se trata de una transformación que nunca se había dado en el País".

El mandatario insistió en que su Administración no solo implica un cambio de gobierno, sino también de régimen.

"Nada más les voy a dar un dato a los del New York Times, ojalá y lo registren, en México no era delito grave la corrupción, Salinas promovió que se reformara el código penal en 1994, para que se quitaran como delitos graves hechos de corrupción, 1994, hasta nuestros días, ¿cuántos años son?, 25 años en que si alguien robaba podía salir bajo fianza, tenía derecho a fianza, esto para el New York Times, con dedicatoria. Ya eso se terminó, hay una reforma constitucional que establece que es delito grave la corrupción, creo que con eso es más que suficiente", dijo.

Agregó que diariamente fomenta el dialogo libre y circular a través de sus conferencias mañaneras.

El diario estadounidense The New York Times publicó que tras su victoria, AMLO prometió una transformación del país, equiparable con la Independencia y la Revolución Mexicana.

Pero que luego de cinco meses en el cargo, el nuevo México que dice estar construyendo se parece muchísimo al anterior que prometió dejar atrás.

Detalla que la corrupción fue un tema distintivo del Presidente durante la campaña, pero no ha anunciado acusaciones importantes de funcionarios públicos o de otras figuras destacadas.

También señala el otorgamiento de contratos directos para obras, la tasa de homicidios que siguen al alza y las criticas constantes que el Mandatario hace a los medios de comunicación.