Responde Noroña con señal obscena a diputada

Reforma

Ciudad de México.- El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, respondió con señas obscenas a la diputada del PAN, Annia Sarahí Gómez, que desde las curules le gritaba hipócrita.

Durante su intervención en la comparecencia del Secretario de Hacienda ante el Pleno, Rogelio Ramírez de la O, el petista hablaba de los logros del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Legisladoras del PAN le lanzaban diversos gritos.

"Hablan de guarderías. Los niños ni se guardan. Me grita hipócrita alguien que me hacía así en la legislatura pasada", dijo Noroña haciendo una señal con el dedo medio que quitó rápidamente, mientras el Secretario de Hacienda abría los ojos de asombro.

"Y yo le decía: compañera, está usted mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan", agregó el legislador.

El petista respondería con esta señal obscena en la sesión de hoy luego que hace un año él mismo acusara en Tribuna que Annia Sarahí Gómez le envió desde su curul otra señal.

"En la sesión anterior, una diputada de Acción Nacional me manifestó desde su curul problemas de salud que deben atenderse, me enseñaba con sus dos manos que tenía problemas de artritis. ¿Y quieren saber qué diputada fue? Se los digo con mucho gusto: Annia", acusaría Noroña en septiembre del año pasado.

Tras la seña de hoy, los panistas reaccionaron y le gritaron misógino.

"Esa es la hipocresía de Acción Nacional, esa es la doble moral y la majadería", dijo.

En el mismo tono, se quejó que no le pueda responder a una diputada.

"Somos pares, aguanten los argumentos. Somos pares, llegamos por el voto de la gente. Somos pares, merecemos todo el respeto y la dignidad como legisladoras y legisladores que somos", dijo Fernández Noroña al exigir respeto a los panistas.

"Somos pares y estamos obligados a servir al pueblo de México y no a los intereses bastardos a los que ustedes representan, que son el negocio al cobijo del poder, la corrupción, el saqueo, el remate del patrimonio nacional", continuó.

Los legisladores de Acción Nacional gritaron más fuerte con un "fuera, fuera", hasta que el petista concluyó su intervención.

También calló a la diputada María Teresa Castell, que también desde el pasillo le reclamaba sobre los logros del Gobierno de López Obrador.

"No tienen vergüenza. Cállese, compañera, y venga a usar la tribuna, no sea majadera, qué forma, qué manera de Acción Nacional de querer sacarnos del tema.

"Somos pares. Una persona, diputada, me interrumpe y si yo le digo que no sea majadera soy misógino, somos pares; puede usar la tribuna, pero no, gritan todo el tiempo, provocan", acusó.