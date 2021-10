Responde Presidente a OMS: no se enojen, resuelvan

Reforma

Ciudad de México.- Luego que OMS le sugirió dejar a expertos revisar aval a vacunas contra Covid, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió que en vez de enojarse resuelvan a la brevedad sobre la aprobación.

Indicó que ya envió una carta al organismo y está a la espera de su respuesta.

"Es que es el trabajo de ellos, es que es increíble que se esté aplicando una vacunas dos, tres, masivamente, por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento, porque no están en fase de prueba , si no, ¿por qué la aplica México o cualquier otro país y cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro, o no otorgarlo?, la gente necesita tener el certificado porque muchos trabajan y tienen que ir a EU y en EU dicen 'aquí solo van a poder ingresar quienes se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la OMS'", expuso en conferencia mañanera.

"Ya le envié un oficio y no me mandan lo que estamos pidiendo, no deberían enojarse, deberían apurarse y resolver, y eso es lo que les pido en la carta, ya resuelvan porque son millones de personas que hay sido vacunadas y ahora resulta que la OMS no ha dado su visto bueno a las vacunas, además vacunas que han demostrado en los hechos que ayudan y protegen".

El Mandatario reiteró que la lentitud en el proceso "es desidia" debido a la burocracia.

Ayer, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió a los comentarios de López Obrador sobre la presunta lentitud en la aprobación de ciertas vacunas anti-Covid y le pidió dejar que los expertos decidan.

"No hemos escuchado directamente de México. Si tienen cualquier preocupación, nos pueden preguntar o enviar un mensaje. Esta es la primera vez que recibo información de que (México) tiene preocupaciones", dijo Tedros.

"En lugar de que el Presidente aborde estos temas, sin ningún contacto, sin expertos, primero es mejor dejar que los expertos discutan. Algo que le puedo asegurar a su excelencia el Presidente es que usamos datos, evidencia y principios. Nada más. Y la recomendación final viene de los expertos ".