Responde Taibo: 'El FCE sí se ha transformado'

Ciudad de México.- El escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), calificó como 'absurdas' las críticas al cambio de vocación que ha llevado a cabo en la editorial y declaró que ésta sí se ha transformado y lo seguirá haciendo.

En una entrevista con Enrique Hernández Alcázar para el programa radiofónico Así el Weso, el viernes en la noche, el titular del sello respondió a un artículo publicado en REFORMA, en el que tres editores con larga trayectoria en el FCE -Tomás Granados, Joaquín Díez-Canedo Flores y Daniel Goldin-cuestionan el viraje.

Los tres especialistas consultados concuerdan en que el énfasis desde el Fondo al fomento a la lectura a través del obsequio de libros, además de una política errada, no corresponde a la tradición de una de las editoriales más emblemáticas de Hispanoamérica.

"Yo creo que esto es un absurdo. Llevamos cinco años haciéndolo", zanjó el funcionario.

Sin embargo, no se refirió explícitamente al asunto que motivó las críticas, que fue la publicación del anteproyecto de decreto que pretende reformar jurídicamente los estatutos del FCE, un pendiente desde el inicio de la Administración.

"Además, ¿qué argumentos tienen estos tres ex funcionarios del Fondo de Cultura, que son los que opinan y en lo que se sostiene esto (el artículo)?", debatió Taibo.

"Primero, que se pondera la promoción de la lectura. Y, bueno, ¿dónde está el pecado? Es cierto, llevamos años haciendo un intensísimo trabajo en términos de fomento a la lectura, hay en estos momentos cerca de 15 mil clubes y salas de lectura coordinados por el Fondo de fomento a la lectura en todo el País", contrastó.

Sin embargo, los tres editores concordaron en que, si bien el fomento a la lectura sí es una tarea fundamental del Estado mexicano, el FCE no es la entidad que debería llevarla a cabo, puesto que su función social ha sido otra.

Cuestionaron, en cambio, el abandono en el que se encuentra la red de bibliotecas públicas del País.

"Pero, ¿no es medio absurdo (el asunto de las bibliotecas)? Lo llevamos haciendo desde hace 4 años. La creación de clubes de lectura en todo el País, la creación en dos meses de 500 clubes de lectura en Oaxaca y cada club es un activista, un voluntario, que organiza los sábados en torno a la plaza del pueblo o una biblioteca con lectura y comentarios de los libros que se leen", contestó Taibo.

"¿Dónde están los pecados de estas voluntades del Fondo de Cultura de hacer algo que estamos haciendo? Parece que descubrieron el hilo negro", redobló.

No obstante, el anteproyecto de decreto, al que no se refirió, reiteradamente oficializa políticas que se han ido haciendo en los hechos, como el énfasis reiterado en el regalo de libros.

"Hay una transformación vocacional, de ser una editorial, una entidad que concibe, produce y comercializa libros, a un organismo público más asistencial", expuso Tomás Granados, quien fue Gerente Editorial del FCE y director de La Gaceta, en entrevista para este diario.

"Les preocupa que sería un organismo 'asistencial', usan el término, y lo atribuyen a que regalamos libros. ¿Y dónde está el terrible pecado de regalar libros?", reviró Taibo.

"Lo aclaran en una notita. Dicen: 'Regalar libros no crea lectores'. Bueno, ¿de veras es serio esto? Estos tres ex funcionarios del Fondo piensan que cuando regalas un libro en las manos correctas, no cuando lo volanteas, no cuando lo pones en el suelo para que la gente lo recoja, no, cuando lo haces llegar a un club de lecturapuedo reunir en 24 horas, miles de testimonios de gente, ciudadanos, niños, adultos mayores, a los que les ha cambiado la vida los libros de regalo", abundó.

Sobre esto mismo, Daniel Goldin, editor y bibliotecario que fundó y dirigió las colecciones infantiles y juveniles del FCE, pidió rendición de cuentas y transparencia al respecto.

"Cuáles han sido los resultados de los libros publicados y a quién y por qué se le han regalado. Desde luego, por ser una institución pública deberíamos saber qué ha pasado con esos regalos, porque suponer que los libros regalados forman lectores es sólo un buen deseo", criticó.

"Repito, la función del FCE no es regalar libros, sino publicar obras que estimulen el desarrollo integral de una sociedad. Eso hicimos muchos de los que trabajamos ahí, y los lectores lo apreciaron, justamente porque vieron que eran libros cuidados integralmente. Por eso los compraron", concluyó.

"Miles de testimonios puedo reunir en horas de cómo el regalar libros fomenta la lectura a aquellos que no tienen dinero para comprarlos, tan sencillo cómo esto. ¿En qué país viven? ¿En el país en el que si tienes tarjetita y altos sueldos puedes entrar a una librería y ser feliz, pero, si eres pobre, te fregaste y no tienes qué leer?", respondió Taibo.

En la entrevista para W Radio, el titular del FCE también defendió la creación de colecciones a bajo costo como Vientos del pueblo y 21 para el 21, los cambios en los canales de distribución y la publicación de novedades y reimpresiones.

"Entonces, ¿de qué se trata? ¿Que ha cambiado de vocación? Yo diría que sí, se volvió una editorialy hay que preguntarlo en la calle, hay que preguntarlo en las ferias de libro, hay que preguntarlo en el mundo de los que leen, no sólo en el mundo de los que tienen el dinero para comprar libros caros producidos por transnacionales, hay que preguntarles si el Fondo ha cambiado", expuso.

"Y sí, el Fondo ha cambiado, llevamos cinco años cambiándolo, impulsando ciertas cosas, que a mí me parece, salvo el mejor juicio, vamos a seguirlo haciendo", concluyó.