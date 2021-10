Responde UNAM a críticas de AMLO

Reforma / La UNAM resaltó sus contribuciones sociales en el caso, por ejemplo, del sismo del 2017 y por la pandemia

Ciudad de México.— Tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que en sus aulas se privilegia la libertad de cátedra para formar ciudadanos sin ideologías impuestas.

"En la Universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad.

"La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona. Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia", expuso en un posicionamiento.

Esta semana, el mandatario federal arremetió contra la UNAM al acusar que en los gobiernos pasados se volvió "individualista", defendió los proyectos neoliberales y se ha "derechizado".

"Todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos", aseveró hoy el presidente en Palacio Nacional.

"Es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron, del saqueo al país, el saqueo más grande en la historia de México y que la universidad no haya tenido un papel determinante".

La máxima casa de estudios del país defendió sus contribuciones sociales en el caso, por ejemplo, del sismo del 2017 y por la pandemia.

"El compromiso y solidaridad históricos de la Universidad Nacional con la nación es incuestionable. Muestras recientes son los sismos de septiembre de 2017, donde brindó apoyos y asesorías a gobiernos y población en prácticamente todos los ámbitos, así como con la colaboración de expertos en diversos campos a lo largo de la crisis sanitaria que hemos padecido. Así es y así ha servido a México, la Universidad de la Nación", concluyó.