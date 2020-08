Responde Videgaray ante acusaciones: 'me difaman por venganza política'

Reforma / Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda

Ciudad de México— El exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, negó los señalamientos en su contra lanzados por Emilio Lozoya y advirtió que no permitirá que se le difame como "venganza a política".

En un posicionamiento, publicado en su cuenta de Twitter, el también excanciller anunció que responderá a la denuncia de Lozoya por la vía jurídica.

"He decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión política pública y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional", dijo.

"Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes".

En el escrito, Videgaray sostiene que Lozoya es responsable de las irregularidades que se le imputan desde la Fiscalía General de la República (FGR), en las que terminó involucrando hasta a su familia.

"Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya", aseveró.

Tras señalar que las acusaciones en su contra, que lo vinculan con presuntos sobornos y contratos irregulares, son falsas, absurdas, inconsistentes y temerarias, Videgaray descalificó el desempeño de Lozoya como director de Pemex.

"No sorprende que Lozoya intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad. Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí y de sus actos indebidos: desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética y de su conducta como servidor público", refirió.

En el documento, fechado en Cambridge, Massachusetts, Videgaray dijo estar listo para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir al esclarecimiento de la verdad.