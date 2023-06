Responsabilizan a autoridades del asesinato de Hipólito Mora

Guadalupe Mora, hermano del fundador de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, responsabilizó a las autoridades federales y estatales de dejar solo al activista, asesinado este jueves en La Ruana, en la región de Tierra Caliente.

"Todos lo sabemos; todas las autoridades de aquí del Estado estaban en contra de mi hermano, lo dejaron solo", dijo Guadalupe a REFORMA.

"Aquí tenemos en el pueblo una cancha municipal donde estaban acuartelados los de la Guardia Nacional, Guardia Civil, Ejército¿Y no se te hace muy raro que se hayan salido el día hoy? Desde temprano se salieron. Como a las ocho de la mañana vi a tres camionetas con gente armada en el pueblo, y le hablé a mi hermano.

"Le dije: 'aquí andan éstos para que tengan cuidado', me dijo 'ah ok, gracias', y me vine a la casa, me subí dos pisos, vivo como a 50 o 60 metros de la cancha donde están los militares me subí a la azotea y no estaban, no había nadie, ni una patrulla, y en todo el pueblo no estaban", señaló el hermano de Hipólito, quien desde 2013 acusó extorsiones del crimen organizado.

Para Guadalupe Mora, las autoridades están vinculadas con Los Viagras, a las que responsabilizó de asesinar a su hermano.

"Fue intencional que se salieron para que lo mataran, aquí en el pueblo toda La Ruana sabemos que estos militares, los que están aquí, están bien metidos con ellos, con los que mataron a mi hermano, con Los Viagras, por eso se salieron, dieron chance que lo mataran", reclamó.

Refirió que la balacera duró casi una hora y que en ese tiempo no llegó ninguna autoridad.

"Llegaron ya cuando estaba muerto, en carro, el cuartel está a 5 minutos de donde fue el atentado y se oyó la balacera en todo el pueblo. Pero qué van a escuchar si ellos (los uniformados) no estaban aquí, sabemos todos que este Gobierno corrupto que tenemos aquí en Michoacán, está bien metido con el crimen organizado".

Que Gobernador diga la verdad

Guadalupe Mora llamó al Gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla a no hablar mal de su hermano asesinado y decir la verdad respecto a lo que hacía Hipólito Mora.

"A mi hermano ellos nunca le hicieron caso, mi hermano les ponía denuncias, les decía todo; cómo andaban aquí Los Viagras a la vista. Fotos, les llevó fotos de las camionetas con sus armas, todo mundo los vio, y él (Hipólito) pedía que hicieran algo y nunca hicieron nada y ahora lo matan y ya, ya están contentos y ahora el Gobernador está hablando cosas de mi hermano", lanzó Guadalupe Mora.

El Gobernador recordó hoy el pasado de Hipólito Mora y lanzó una crítica sobre el daño que generaron al Estado los llamados grupos de autodefensas.

"Hay que recordar la historia de esta persona, que encabezó hace una década el movimiento armado ilegal de autodefensas, que no trajo nada positivo al Estado, al contrario, pero lamentamos sinceramente esta situación", expresó.

"Que diga la verdad, él estuvo de acuerdo para que lo mataran (...) este Gobierno está peor que la anterior y en todo el País, ya ves (el Presidente Andrés Manuel) López Obrador con qué chingadera sale ahora que levantaron a los policías de Chiapas, con lo que salió, que le iba a dar la queja a sus papás y a sus abuelos, eso no es así", lamentó.

Guadalupe Mora urgió a las autoridades sacar a Los Viagras de La Ruana, de lo contrario, advirtió, habrá otro levantamiento en armas, como en 2013.

"Desgraciadamente estos Viagras cabrones nos tienen con la pata encima y no podemos hacer nada. Todo está bien caro aquí a causa de ellos, porque están cobrando cuota en todo el pueblo, tienen acaparado la cerveza, el refresco, el pollo, la carne de res, todo lo tienen acaparado.

"Pregunta en Apatzingán a los de la Agencia La Corona a dónde entregan la cerveza en La Ruana, se lo entregan a ellos (Viagras). En una bodega que tienen ahí van los vinateros y todos los depósitos, ahí van a comprarle a ellos más caro y los vinateros le tienen que subir para ganar algo ¿y quién paga? Pues el pueblo", lamentó.

Pidió Hipólito apoyo en Morelia

Guadalupe Mora recordó que su hermano Hipólito tenía como dos o tres días de haber llegado a La Ruana, procedente de Morelia.

"Venía para acá, es cuando platicamos, y sí, me dijo lo mismo de siempre, que el Gobierno estatal no quiere hacer nada. Hipólito les dio fotos de la bodega que tienen aquí (Los Viagras) para que hicieran algo, nunca hicieron nada, les dio nombres de los que participaron en el atentado en su contra la última vez, y que según iban a salir órdenes de aprehensión, nunca salió nada.

"Estamos muy mal aquí con este Gobierno y es más, si el Gobierno estatal no hace su trabajo pues el pueblo anda encabronado, si no hace su trabajo, de correr a Los Viagras y que controlar el comercio, siento que el pueblo se va a levantar", advirtió Guadalupe Mora, quien también participó en las acciones de autodefensa contra Los Caballeros Templarios en 2013.