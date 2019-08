'Resultado en Lima no se dio gracias a la 4T'

Ciudad de México.- Al participar en un foro en el Senado, jóvenes reprocharon los recortes en el ámbito deportivo y aseguraron que los resultados en los Juegos Panamericanos de Lima no se deben al Gobierno.

Desde la tribuna, Guillermo Ruiz Tomé, estudiante de Derecho de la UNAM y seleccionado nacional de triatlón, aseguró que hay incertidumbre en el deporte mexicano y decepción por las medidas implementadas.

"Estamos decepcionados porque pasamos de tener en 2011 un presupuesto de 4 mil 40 millones de pesos a tener 2 mil 260 millones este 2019, casi la mitad del presupuesto de 2011", dijo.

Sobre la competencia en Lima, el joven destacó el esfuerzo de atletas, familias y patrocinadores, pero no de las autoridades.

"El resultado histórico de estos pasados Juegos Panamericanos en Lima 2019 sin duda nos ponen muy feliz a todos los mexicanos.

"Este resultado en Lima no se dio gracias a la cuarta transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún partido político, y déjenme decirles que ninguna medalla ni ningún atleta participante empezó su preparación este primero de diciembre", sostuvo.

"Las medallas y los atletas son resultado de años de trabajo", expresó.

En el marco del evento realizado por el Día Internacional de la Juventud, Ruiz Tomé demandó a Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, dar marcha atrás a los recortes y revisar la asignación de becas.