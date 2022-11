Reta AMLO a EU por maíz; 'si quieren, vamos a panel'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no cederán ante Estados Unidos en la disputa sobre maíz transgénico, por lo que pueden recurrir a un panel de revisión.

"Fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico, para el consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano", sostuvo ayer en la conferencia mañanera.

Aseguró que tras diálogo con el Secretario de Agricultura de EU, Tom Vilsack, ya "se está buscando una salida".

"Si no se llega a ese acuerdo, pues hay paneles, y no alarmarnos y se acuda a un tribunal, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud", dijo AMLO.

El Gobierno estadounidense advirtió el martes pasado que podría considerar apelar al Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) si no logra una resolución favorable.

"Estamos buscando la forma de que ellos entiendan que una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite mayor productividad, y otra cosa es la salud, y que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud".