Reta AMLO a que prueben desvíos para financiar acarreo

Veracruz.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador retó a senadores de Oposición, que lo denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral por un presumible uso de recursos públicos en la contramarcha del domingo 27 de noviembre, a que presenten pruebas sí es que hubo desvíos para financiar el acarreo.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que la Oposición no ha podido levantar el vuelo porque no defiende causas justas y no tiene convicciones.

"Están en su papel, es una Oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas (...) No hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo".

En la denuncia contra AMLO - en la que están señaladas las "corcholatas": Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López- se acusa que hubo coacción con la pérdida de un cargo público o de algún programa social, además de propaganda personalizada.

El Jefe del Ejecutivo recordó el mensaje publicado en Twitter en el que se le acusa de ser "rey de la magía negra" demuestra la desesperación de sus adversarios y retó a que presenten pruebas si es que hubo desvío de recursos.

"No puedo ofender a nadie, porque hay algo en nuestra Constitución que debemos de respetar que es la libertad de creencia, pero esto da una idea de cómo están de desesperados nuestros adversarios.

"Entonces de todo es una denuncia, que presenten las pruebas, nosotros no usamos, claro que no porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa si hace uno algo malo, y si tiene conciencia no puede uno estar tranquilo (...) es parte de la desesperación y también tiene que ver con los medios no con todos, pero esto lo vuelven gran noticia, nada más que ya no funciona no y hay que ser respetuosos también, que se manifiesten, que haya críticas".

Suscrita por legisladores del PAN, PRI y PRD, la denuncia fue acompañada con fotos y videos que hicieron llegar ciudadanos a través de redes sociales, los cuales constatan conductas ilícitas en la realización de la marcha convocada por el Presidente para conmemorar el cuarto aniversario de la toma de posesión.

Reiteró que la estrategia de sus adversarios no funciona porque menosprecian al pueblo, al que no le tienen amor, y para ellos la política es un asunto cupular.

"Eso ya cambió ahora la política es asunto de todos, hay que entender una nueva realidad que está viviendo el País y lo segundo es que además esa actitud conservadora reaccionaria de negar la capacidad que tiene el pueblo de tomar conciencia.

"Además de eso tienen muy malos asesores, imagínense que el jefe político es Claudio X. González él es el que le da la orden al del PRI, al del PAN, al del PRD, y mi pregunta seria, qué experiencia política tiene Claudio X. González, de dónde, si lo único que ha hecho es defender intereses creados y hacer influyentismo".