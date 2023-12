Reta Xóchitl a Sheinbaum a visitar zonas violentas

Agencia Reforma / Xóchitl Gálvez

La precandidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, retó a su contrincante, la morenista Claudia Sheinbaum, a recorrer comunidades controladas por el crimen organizado y reunirse con familiares de desaparecidos.

"Justo cuando la candidata de Morena dice que la gente está muy contenta, a mí me gustaría que se sentara con las madres de los desaparecidos, que fuera a estos lugares donde el crimen organizado tiene asoleada a la población y les preguntara si están contentos", soltó la hidalguense durante un mitin en Teziutlán, Puebla.

Gálvez se reunió con productores agrícolas y reconoció que el primer problema que deben resolver es la seguridad, para que no les cobren derecho de piso, lo que sucede en diversos estados del País.

Además, demandó que en lugar de hacer censos sobre desaparecidos, el Gobierno se ponga a buscarlos y acompañe a los familiares de las víctimas.

"Primero en su búsqueda, es responsabilidad de la autoridad buscar a las personas desaparecidas.

"A la autoridad ya le gustó que sean las mujeres las que vayan a escarbar con sus propias manos y luego, cuando encuentran a las personas desaparecidas, en lugar de hacerle los estudios de ADN, los mandan a los Semefos, los mandan a las fosas comunes", criticó.

Por eso, dijo, la cantidad de desaparecidos nunca se va a saber a precisión.

Señaló que, primero, porque no hay denuncias, debido a que muchas personas no las presentan, y segundo, porque no se puede hacer un censo tan amplio.

"Mas bien aceptemos la cifra de cerca de 50 mil personas desaparecidas en este sexenio y (hay) que ponernos a buscarlas", planteó.

En su mensaje a productores agrícolas, Xóchitl Gálvez manifestó que hay dos caminos en el país y uno de ellos es "claudicar", que es agacharse, ceder y obedecer, o bien, el otro camino, es un proyecto con visión de futuro.

"Su servidora representa ese proyecto, que apuesta sí por los más pobres, también para que salgan de la pobreza. Primero los pobres para salir de la pobreza", expuso.

Manifestó que se ofrece un segundo piso de la 4T, pero lo que quiere la gente es hacer un segundo piso para su casa, porque quiere mejorar sus condiciones de vida.

También indicó que en su experiencia personal, la educación fue el factor que la sacó de la pobreza, cuando pasó de telefonista a programadora, y subió su salario de 2 mil 500 pesos a 50 mil pesos al mes.

Señaló que además del problemas de las extorsiones a los productores agrícolas, hay un momento de "alarma" para el país, porque se están perdiendo las certificaciones de calidad.

Lo atribuyó a las medidas de austeridad y la desaparición de programas para el campo, como el Senasica, que hacía las inspecciones sanitarias para evitar brotes de plagas.

Al criticar las recientes declaraciones del Presidente sobre seguridad, dijo que es inaceptable que Andrés Manuel López Obrador haya criminalizado a los jóvenes ejecutados de Celaya, Guanajuato, cuando dijo que fueron victimados por su adicción a las drogas, y sí haya dado el pésame a la familia de Joaquín "El Chapo" Guzmán por la muerte de su madre, María Consuelo Loera Pérez.

Desconfía del Tribunal Electoral

En entrevista, la hidalguense manifestó que ya no tiene confianza en el Tribunal Electoral luego de los conflictos generados por la renuncia de Reyes Rodríguez como presidente de la Sala Superior.

"A mí lo que hoy no me genera es confianza, la verdad yo no tengo toda la confianza, hasta no ver cómo van a actuar los magistrados", dijo

Por otra parte, volvió a arremeter contra el Presidente ante la designación de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte.

Aseguró que "jamás" haría el nombramiento de una ministra "por mis pistolas", por "dedazo".

"Eso es cuando se acaba el diálogo, es la incapacidad de escuchar a la Oposición. Imponer la voluntad no le viene bien al país, no le viene bien la división de Poderes, no le viene bien la democracia y las libertades", aseguró.