Retan a Fiscal Gertz a probar extorsión

/ Alonso Castillo Cuevas acusó en un video al Fiscal Alejandro Gertz de fabricar delitos en contra de su madre.

Ciudad de México.- Familiares de Laura Morán, quien durante más de 50 años fue pareja del hermano de Alejandro Gertz Manero, pidieron al Fiscal General de la República probar las acusaciones de extorsión que lanzó en su contra.

En un video, Alonso Castillo Cuevas, nieto de Morán e hijo de Alejandra Cuevas, quien está por cumplir ocho meses en prisión acusada de homicidio por omisión de cuidados, advirtió que en todo caso la extorsión viene del Fiscal.

Indico que Gertz Manero exigió a Morán, de 94 años, un cheque por 3.5 millones de pesos y renunciar a la pensión prevista en el testamento del hermano.

"Lo único que no te entregamos, Alejandro, fue nuestra libertad, porque eso es lo que pretendes, encarcelarnos a todos o no hubieras pedido una confesión de un delito que no existe para eliminarnos", recriminó.

Castillo Cuevas explicó que el delito de extorsión consiste en hacer o dejar de hacer algo a cambio de dinero, obteniendo un lucro en perjuicio del extorsionado.

"¿En qué momento se le pidió que haga o deje de hacer algo al Fiscal General de México, quién lo está extorsionando? ¿Una mujer de 94 años con una orden de aprehensión en su contra, su hija de 68 años, presa hace 8 meses o alguno de nosotros?", cuestionó.

"¿De qué manera puede mi abuela, mi madre, mis hermanos o cualquier mexicano extorsionar al hombre más poderoso en la procuración de justicia de México? Exigimos que el Fiscal General de México aclare esta grave imputación que ha hecho en contra de mi familia por el peligro inminente que representa".

Consideró que Gertz Manero le fabricó un delito a su madre y en cualquier momento podrían encarcelar a otro integrante de su familia.