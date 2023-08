Retoma AMLO ataques a Xóchitl por dichos del sur del país

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador retomó los ataques contra Xóchitl Gálvez.

Durante su mañanera, López Obrador puso en pantalla un video de Xóchitl Gálvez en el foro del Frente Amplio por México hablando del sur y sureste del País.

El Mandatario federal dijo que no mencionaría a la aspirante presidencial de la Oposición, pero que tiene que defender a los mexicanos ante ofensas.

"Ahora, no voy a mencionar, pero tengo que defender a todos los mexicanos, soy Presidente de todos los mexicanos y no se puede ofender a la gente, sobre todo a los pueblos originarios, no voy a hablar, nada más que esta imagen si no la ponemos aquí, no sale en ningún lado"

En el video, Xóchitl Gálvez aparece hablando sobre modelos en el sureste y el norte del país.

"Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del País y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox quisieron instalar una maquiladora en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) y les dije va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas diarias porque no es su cultura", dice la panista.

"¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como 'El Chiflón', 'Las Guacamayas', la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería, yo creo que eso es lo que hay que hacer, entender las culturas".

El Presidente López Obrador pidió que se repitiera el video para dejar en claro que Gálvez afirmó que son culturas distintas las del sureste y el norte.

"No, no tienen esa cultura. Muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste, en todo México la gente es muy trabajadora", aseguró AMLO.

"Fue Chiapas el estado que en los últimos años redujo más la pobreza de todos, primer lugar en reducción de pobreza, Chiapas, en los últimos tiempos, del 18 al 22, hubo una reducción en Chiapas como del 10 por ciento, segundo lugar en reducción de pobreza del 18 al 22, Baja California, en el norte, tercer lugar Chihuahua, en el norte, cuarto lugar Tabasco, en el sur sureste, quinto lugar en reducción de pobreza Hidalgo", dijo el Mandatario.

"En todo México se trabaja, en todo el País, pero esta idea de que hay una región que vive de otra no es cierta", sentenció.