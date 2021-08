Retomaría fuerza 'Grace'; deja incomunicados

Ciudad de México.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que los remanentes del huracán "Grace" podrían ingresar al Océano Pacífico y dar origen a otro sistema tropical.

"Grace se debilitó a una baja presión remanente sobre el noroeste del Estado de México, se mantiene en vigilancia debido a que sus remanentes podrían ingresar al Océano Pacífico y dar origen a un nuevo sistema tropical de rápido desarrollo", alertó.

La zona norte de Veracruz, la más afectada por el paso del huracán "Grace", continúa incomunicada y sin reporte oficial sobre los daños ocasionados.

Pasado el mediodía, al reportar ocho muertos, el Gobernador Cuitláhuac García admitió que no sabían aún la situación de la Sierra Norte, donde el meteoro impactó con categoría 3; pasadas las 16:00 horas, Protección Civil del Estado indicó que seguían sin información.

Habitantes y familiares de pobladores de Tecolutla y Poza Rica informaron que siguen incomunicados, con falta de energía eléctrica, sin señal telefónica y con servicio de internet intermitente.

"Estoy aquí arriba de la casa, en el techo, porque nos está llegando más o menos señal aquí, pero realmente no tenemos señal y más aparte no tenemos luz", contó Andrea Trejo, de Poza Rica.

"No tenemos luz y quién sabe, están diciendo que dentro de tres días vamos a tener luz, así que si cualquier cosa no saben nada de nosotros es porque no tenemos luz".

La joven de 21 años describió que durante la madrugada de este sábado hubo caía de árboles y postes, destrucción de negocios, viveros desechos y tenía temor ante el crecimiento del Río Cazones.

"El río la verdad sí está creciendo bastante, se puede decir que se está poniendo del primer nivel del muro y tiene bastante corriente", comentó.

La habitante señaló que hasta el momento no ha llegado ninguna ayuda de autoridades.

"Hasta ahorita no, por ningún lado", expresó.

En tanto, Aarón Polo dijo que no se ha podido comunicar con su familia en Poza Rica.

"Mi cuñado y su familia viven en Poza Rica y no sabemos nada de ellos", indicó.

"No hay electricidad y al parecer no habrá en todo el día", mencionó Rodolfo Caballero, quien sólo pudo comunicarse una vez con sus familiares de Tecolutla.

Medios de comunicación en Tecolutla, por donde pasó el ojo del huracán, reportaron el 90 por ciento del territorio afectado, la destrucción de los servicios de agua y luz, el rompimiento de carreteras y la falta de señal telefónica y de internet, pero ninguna persona fallecida.

Informaron que sólo existe un refugio, donde hay una gran cantidad de turistas que quedaron varados.

Según reportes, apenas por la tarde comenzaron a llegar elementos del Ejército.

"El río Tecolutla al punto del desborde. Cientos de personas que viven a la orilla del río refugiándose en donde pueden, cientos de casas de lámina destruidas. ¿Cuándo va a llegar la ayuda?", publicó @MarisolBep en Twitter con varias imágenes de la situación.

Pese a que se debilitó, "Grace seguirá ocasionando fuertes lluvias en varios estados, incluido Veracruz.

El SMN pronosticó lluvias torrenciales en Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, así como intensas en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit este domingo, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Indicó que en el Océano Pacífico, frente a las costas de Jalisco, una zona de baja presión asociada con los remanentes de "Grace" incrementó a 80 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas.