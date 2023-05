Retrasa Taddei nombramientos en INE

CDMX.- Ante el rechazo a cuatro de sus propuestas, entre la Secretaría Ejecutiva y direcciones, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha postergado, por casi un mes, la definición de nombramientos de la estructura de primer nivel del organismo.

Desde la primera semana de mayo, la sonorense no ha reanudado la negociación, por lo que este martes, en su reunión privada, los consejeros podrían solicitar reactivar las pláticas.

Por unanimidad o mayoría, los consejeros habían aprobado 13 de los 17 cargos de primer nivel.

Rebeca Becerra, ex presidenta del organismo electoral de Baja California, no alcanzó ocho votos como directora del Registro Federal de Electores, por lo que plantearon sustituir la propuesta por Alejandro Sosa, empleado de esa dirección y desde hace unas semanas Jefe de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Taddei aceptó. Sin embargo, cuando cinco consejeros rechazaron las tres posiciones clave del organigrama: Secretaría Ejecutiva, Fiscalización y Contencioso Electoral, la presidenta levantó la negociación y convocó para el 8 de mayo, cita que canceló después.

El martes pasado, consejeros nuevamente pusieron sobre la mesa el tema, después de que algunos mostraron su molestia porque la Secretaría Ejecutiva pidió la renuncia de la directora de Fiscalización, Jaqueline Vargas.

La sonorense enlistó el asunto como último punto en el orden del día, pero después de seis horas de tratar otros temas, la reunión concluyó sin tocar los nombramientos.

A Flavio Cienfuegos lo rechazan como Secretario Ejecutivo por no contar con la experiencia electoral suficiente.

Rubén Medina Estrada, titular de la Unidad de la Auditoria del Órgano Interno de Control, no alcanzó los votos porque ser mano derecha del contralor Jesús George, abiertamente cercano a Morena, además de no cumplir el perfil.

Juan Manuel Velázquez Barajas, ex consejero electoral de Veracruz, no alcanzó los votos para ser titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral, por no tener la experiencia necesaria y ser cercano a Morena.

Mientras tanto, lo metieron como asesor en la Secretaría Ejecutiva.

Funcionarios afirman que estos nombramientos polémicos son apoyados por los consejeros Rita López, Jorge Montaño, Norma de la Cruz y Uuc-Kib Espadas.

Este último logró que la presidenta del INE hiciera suyas sus propuestas: Cinthya González para dirigir la Unidad de Transparencia, pese a que la veracruzana fue cuestionada por criticar e incluso demandar al INE, y a Iulisca Bautista, en la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Además de que David Ramírez, su asesor en Fiscalización, se convirtió en encargado de despacho de esa Unidad.

Con las últimas renuncias de directores, de los 17 cargos, 16 están con un encargado de despacho.

Debido a que Taddei ha colocado ya algunas de sus propuestas como encargados de despacho, como sucedió con Administración, Capacitación y Vinculación con OPLES, en el INE temen que esa sea su alternativa si no consigue los votos.

La legislación le da esa facultad. Sin embargo, en el caso del Secretario Ejecutivo, el encargado debe ser director o titular de una Unidad.

Por ejemplo, en la presidencia de Lorenzo Córdova al menos dos direcciones estuvieron sin titular durante dos años.