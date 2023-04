Revela Adán Augusto que AMLO busca inoperancia del INAI

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, exhibió en una reunión con senadores las verdaderas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para el INAI: su inoperancia.

De acuerdo con audios dados a conocer por Carlos Loret en LatinUs, el titular de la Segob les manifestó a los legisladores en una reunión privada realizada ayer que el presidente López Obrador buscaba un “periodo de impasse” para el Instituto Nacional de Transparencia.

“Me dijo, y aquí se los comento a todos ustedes: ‘Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse’. Ahora, ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del Instituto, y bueno, la respuesta es la misma, estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia por que se nombre en estos momentos”, se escucha decir a López Hernández.

El pasado 15 de marzo, el presidente López Obrador vetó el nombramiento de Yadira Alarcón y Rafael Luna como comisionados del INAI. Al día siguiente, el mandatario negó que su gobierno buscara la inoperancia del organismo de transparencia.

“Lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse“, justificó el presidente.

La tarde de este jueves, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, suspendió la sesión en el pleno por falta de quórum en medio del debate por la falta de la designación de los nuevos comisionados del INAI.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, señaló en su participación en tribuna que la Cámara Alta tiene hasta el último día del periodo ordinario para llegar a un acuerdo sobre las designaciones.

Durante la sesión, en forma de protesta, los panistas colgaron una manta con la leyenda “Nombramientos del INAI ¡YA!”, la cual tras suspenderse la sesión fue trasladada al patio central de la sede del Senado, en donde las legisladoras panistas Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán y Minerva Hernández fueron las encargadas de colocarla.

La senadora Kenia López en su participación durante la sesión criticó a los legisladores morenistas —quienes son mayoría en el pleno— de detener el funcionamiento del INAI.

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, aseguró que la designación de los comisionados sucederá cuando su bancada lo decida y no por presiones de la oposición.

El INAI es el organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la información pública. Para ello, obliga a que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato, o bien, cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, entregue la información pública que se les solicite.