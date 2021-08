Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló una carta escrita a mano que le envió el ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, tras ser detenido por la DEA en octubre 2020 en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La misiva aparece en el capítulo dos de su nuevo libro “A mitad del Camino”, del presidente López Obrador

“Le escribo estas letras, orillado por las circunstancias que se han venido dando. Desde el día 15 de este mes y que coincide con mi detención en el aeropuerto de esta ciudad. Una detención arbitraria, injusta y humillante, enfrente de mi familia (esposa, cuatro hijos y tres nietos) por las autoridades de este país (DEA).

“Cómo mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los cargos que se me atribuyen son totalmente falsos porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal, ni por tercera persona, ni mensajes, ni vías telefónicas o mensajes de cualquier tipo”.

Solicita Cienfuegos agilización en su juicio

El general Salvador Cienfuegos le solicitó al presidente López Obrador su superior atención para que el juicio que se le imputa sea agilizado y pueda demostrar su inocencia.

En la segunda hoja de la carta, escrita en letras mayúsculas Cienfuegos asegura que podría escribir mucho más, pero lo importante es que hay una gran injusticia.

“Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo, en la que me permitiría darle mi opinión del ejército y la fuerza Aérea. Quedo en espera de su determinación”.

La carta esta fecha el 29 de octubre de 2020, 14 días después de la detención del secretario de la Defensa del ex presidente Enrique Peña Nieto.