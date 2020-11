Revela AMLO que no presentó denuncias contra expresidentes en FGR

Alejandro Mendoza / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno no ha presentado denuncias en contra de los expresidentes.

"Por eso va haber una consulta, pero también pues hay procesos legales que están en curso, nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncias en contra de los expresidentes, eso debe quedar claro. Nosotros no presentamos la denuncia, eso sí que quede claro, ni contra Salinas, ni contra Zedillo, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra el expresidente Peña Nieto.

"Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie y que, en caso de ser necesario, como ya se decidió, llevar a cabo una consulta para que todos los ciudadanos, todos los mexicanos, opinemos y a partir de ahí las autoridades actúen, porque es un asunto bastante delicado que debemos asumir, decisiones que debemos tomar entre todos, hacer a un lado la politiquería y cumplir con nuestra responsabilidad", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que por primera vez la Fiscalía actúa de forma autónoma.

"Bien, son tiempos interesantes porque por primera vez no hay consigna del Presidente, ni a favor ni en contra de nadie, es la Fiscalía que es un órgano autónomo, que afortunadamente, por qué no solo es la institución, tiene un Fiscal profesional recto, íntegro, incapaz de actuar de manera indebida, me refiero a Alejandro Gertz Manero.

"Eso me da mucha tranquilidad y debe darle tranquilidad a todos, a los mexicanos, incluso a los implicados porque se va a impartir justicia sin sesgos, sin tendencia, si consignas y, al mismo tiempo, sin impunidad"; agregó.

'No pediré a FGR frenar investigación contra EPN'

López Obrador aseguró que no frenará las investigaciones de la FGR en contra de Enrique Peña Nieto por traición a la patria y cohecho.

"¿Qué las frene? No, no puedo hacerlo. Tendría que llevarse a cabo la investigación y los jueces resolver si debe ser juzgado o puede ser juzgado en el marco legal vigente. Yo, independientemente de la legalidad, lo que he opinado es que debe de participar el pueblo de México.

"Sí, pueden ser las dos cosas, yo no podría detener ningún proceso, no puedo hacerlo, ese es un asunto de la Fiscalía. Mi opinión es que se lleve a cabo la consulta, pero si las autoridades deciden que en el caso de los ex Presidentes también puede seguirse esta vía, no esperar la consulta, pues están en libertad de hacerlo", señaló.

Ayer, Reforma informó que como cabeza de un aparato de poder criminal, el presidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, según la Fiscalía General de la República.

Se tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, formulada por la FGR ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia.

En dicha solicitud, la Fiscalía considera que el expresidente Peña fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral. Es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

Peña, dice en su consideración la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir.

Con su actuar ilícito no sólo obtuvo beneficio personal sino procuró "también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño".