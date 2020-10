Revela AMLO que se hace prueba de Covid por semana

Reforma

Ciudad de México.- Luego que el Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, se contagió del nuevo coronavirus, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se aplica una prueba para detectar Covid-19 a la semana aunque, hasta el momento, no tiene síntomas.

"Bueno, acerca de lo primero, yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal, afortunadamente no he tenido síntomas, desde el principio se ha mencionado si hay calentura, dolor de cuerpo, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba, son como los síntomas básicos.

"Yo no he tenido afortunadamente eso y me hago una prueba por lo general por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie, por lo general me hago la prueba los martes", señaló en conferencia.

¿Mañana le tocaría?, se le cuestionó.

"Si, llevo como unas seis, ocho (pruebas), de todas formas y me cuido. Le diría a toda la gente que, como siempre, no debemos confiarnos, esto es una pandemia muy peligrosa terrible, causa mucho daño, mucho dolor", respondió.

El pasado viernes, el titular de la Semar estuvo, junto con el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en la supervisión de obras en Santa Lucía, acto que encabezó López Obrador.

El Mandatario federal afirmó que el Almirante Ojeda Durán se encuentra bien y no tiene molestias mayores, y que esperará la prueba de mañana por tratarse de un miembro de su Gabinete.

"Está bien, está bien, hablé con el antier y ayer y no tiene molestias mayores, está bien, pero estuvimos juntos el viernes y bueno, pues todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio, vamos a esperar a la prueba de mañana martes", agregó.