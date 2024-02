Revela Corte debate privado sobre Ley Eléctrica

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia difundió hoy su discusión privada del 31 de enero, previa a la votación en la que declaró inconstitucional y ordenó dejar de aplicar la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el gobierno para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La publicación de la versión estenográfica del debate privado es un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Corte, y revela que los Ministros Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, no quisieron seguir tolerando las estrategias dilatorias del gobierno para bloquear el otorgamiento del primero de cientos de amparos promovidos por empresas privadas.

La Secretaría de Energía (Sener) había promovido, previo a la sesión, el impedimento de Laynez, tal y como había hecho en septiembre pasado contra Aguilar y Pérez Dayán.

Para dar la vuelta a la estrategia de Sener, Laynez se declaró impedido voluntariamente, permitiendo así la votación de uno de los dos amparos, pese a las objeciones de Yasmín Esquivel.

"A ver, por ser prácticos, yo no voto este asunto. A ver, Yasmín, yo lo que no quiero es que se sigan haciendo ese tipo de maniobras en contra, con tal de tener, en contra del artículo 17 Constitucional; entonces, yo, declárenme y ya, yo estoy, me excuso", dijo Láynez.

El artículo 17 es el que garantiza la impartición de justicia "pronta y expedita". La excusa de Laynez dejó un empate a dos votos, resuelto con voto de calidad del Presidente Pérez Dayán.

Por su parte, Lenia Batres pidió dejar en lista el asunto, porque ella no se había pronunciado sobre la reforma a la LIE.

Pérez Dayán rechazó la petición y se mostró firme para sacar adelante la votación. "Les pido voto del asunto, Ministra Esquivel, me das tu voto, por favor. Pasamos a la decisión del asunto. Tu voto", dijo Pérez Dayán.

"No, pero te pidieron dejarlo en lista", replicó Esquivel.

"Hice sí, la solicitud de", empezó a decir Batres, pero la atajó el Presidente: "No, no. No acepté dejarlo en lista".

Esquivel cuestionó el uso del voto de calidad. "Déjame revisar. No, no hay voto de calidad, con fundamento en dónde", dijo la Ministra, quien pidió aplicar las reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre ese tema.

Pérez Dayán dio lectura al artículo 56 de la Ley de Amparo, que regula esta figura, mientras que Aguilar explicó que la Ley Orgánica aplica para todos los casos en la Corte que no sean amparos.

Luego, Esquivel sostuvo que el voto de calidad solo es para romper empates al calificar la excusa, no al resolver el amparo.

Pérez Dayán replicó que el 29 de junio de 2022, la Sala resolvió con esa figura el amparo directo en revisión 5102/2021, en el cual Esquivel rompió el empate en su calidad de Presidenta, con base en el artículo 56.

La versión estenográfica muestra la espontaneidad y agilidad de las sesiones privadas, que las Salas usan desde hace décadas para poder resolver entre 30 y 50 asuntos por sesión, dejando la parte pública solo para votaciones.

Nada impide a los Ministros y Ministras argumentar en la sesión pública, y el 31 de enero, Batres hizo una larga exposición pública en defensa de la reforma eléctrica.

Pero el 7 de febrero, Batres y Esquivel pidieron eliminar las sesiones privadas de la Segunda Sala, lo que fue rechazado, y anunciaron que llevarán el tema al Pleno de la Corte.