Revelan choque entre Napo y Alcalde

Chihuahua.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que no había buena relación entre el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y Luisa María Alcalde cuando se desempeñaba como Secretaria del Trabajo.

En conferencia, el Mandatario federal señaló que espera que con la llegada de Marath Bolaños a la STyPS podría buscarse un acercamiento con el también senador de Morena.

"Eso es lo que tenemos que buscar para ir avanzando. Hay que buscar el acuerdo y ahora que está Marath en la Secretaría del Trabajo, se puede llegar a un acuerdo. Por ejemplo, no era buena la relación entre Napoleón y Luisa María. Entonces, ahora que se dio el cambio, puede buscarse el acercamiento. Es que no dejan de haber intereses cupulares", declaró.

El Jefe del Ejecutivo aseveró que en el pasado los líderes sindicales comían en el mismo plato que los empresarios.

Señaló que, durante décadas, el fallecido líder minero Napoleón Gómez Sada se entendía bien con los empresarios mineros, pero que con la llegada de Napoleón Gómez Urrutia las cosas cambiaron.

"El líder de los mineros durante décadas fue el papá de Napoleón y al fallecer el señor llega a la dirección del sindicato Napoleón Gómez Urrutia. Con el papá, decían los mineros, seguramente el señor Larrea, lo escuché del finado Bailleres, que se entendían muy bien, que no había problema".

"Sin embargo, cuando asume la dirección el sindicato de Napoleón (Gómez Urrutia), por razones que no conozco o por sus posturas en defensa de los trabajadores, no quiero juzgar en nada, empieza a tener problemas con ellos y le inventan una serie de delitos, le inventan de que se había quedado con un porcentaje cuando la liquidación de la mina de Cananea o de Pasta de Conchos y se tiene que ir al exilio".

El Presidente recordó que Gómez Urrutia se exilió en Canadá y que cuando le dio la senaduría plurinominal por Morena lo hizo pese a reclamos.

"Se va a Canadá, yo hago una gira en campaña, desde siempre estuve defendiendo a los mineros y a Napoleón, porque me pareció, entre otras cosas, un acto de prepotencia ' a ver, no te alineas, si nosotros somos los que mandamos destierro".

"(Cuando le dieron la pluri a Napo) nos reclamaron muchísimo diciendo que cómo protegíamos a una gente con malos antecedentes como Napoleón y no nos importó".

López Obrador dijo que en los conflictos hay que priorizar a los mineros, no a empresarios como Germán Larrea o el líderes sindicales como Gómez Urrutia.

"Hay que buscar la conciliación, el acuerdo. En el caso de Cananea y Taxco hay un conflicto, existe una diferencia política entre el dirigente de los trabajadores Napoleón Gómez Urrutia y Larrea".

"(...) No es que exploten a los trabajadores, que trabajen 14 horas, que no les pagan, yo tengo una visión distinta sobre eso. Ese es un argumento o planteamiento de un sindicato que representa Napoleón Gómez Urrutia. Hay que buscar la conciliación, pensando auténticamente en los trabajadores, no en los intereses ni de empresarios ni de líderes sindicales".