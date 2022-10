Revelan claves de caso Iguala

CDMX.- Declaraciones de traficantes y policías, convertidos en testigos protegidos, fueron incluidas en el último expediente presentado ante la justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A continuación se reproducen algunos extractos de sus dichos, en los que involucran a militares y agentes con los hechos.

'Desollaron con navaja a César Mondragón'

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó desde 2016 que el normalista Julio César Mondragón Fontes "El Chilango" murió durante la noche de Iguala por un traumatismo craneoencefálico ocasionado con un objeto contundente y que el desprendimiento de piel en su rostro fue ocasionado por la fauna silvestre.

Sin embargo, el pasado 18 de noviembre de 2020, el testigo protegido "Carla" dijo que Ramiro Alvarado Sánchez, alias "La Minsa", y Lorenzo Bello Hernández, alias "Pérez", agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, lo asesinaron y que el primero de ellos le desolló el rostro con una navaja 007.

Aunque su dicho contradice la evidencia de los análisis forenses de la CNDH, la FGR consideró este dicho para conseguir las órdenes de aprehensión contra dichos ex agentes, los únicos que están acusados por el delito de homicidio en la causa penal contra 83 presuntos implicados.

"Ese día 26 de septiembre de 2014, a bordo de este vehículo clonado y con número 03, venían 'La Minsa', 'El Gallo' y Pérez y traían en la batea a un muchacho que era el que señaló 'El Payton' en las fotos, que le digo mandé por teléfono, como 'El Chilango', creo que lo agarraron por Galeana (...) Yo me subí a la batea, me dijo 'Minsa', llegamos a la colonia Pemex, en el trayecto no me decían nada, iba golpeado, llevaba sangre en la ropa, y atrás de los almacenes de la Coca lo bajó 'Minsa', había una brechita en ese entonces, 'Minsa' conducía; Pérez, de copiloto, y 'El Gallo', en la parte de atrás de la cabina. 'El Gallo' se baja y yo abro la puerta de la batea", relató "Carla".

"'El Gallo' jala de los pies y del estómago a 'El Chilango' para levantarlo y lo sujeta con sus manos hacia atrás y del cabello lo lleva caminando como a unos 10 metros, el chavo gritaba, lo llevan hasta un canal de aguas negras, atrás iban 'Minsa' y más atrás Pérez, quien alumbraba con una lamparita, yo me quedé en la camioneta, 'La Minsa' me dio una Uzi y me dijo 'quédate cuidando', 'Minsa' con una navaja 007 grandota que tenía, le quitó el rostro a 'El chilango', miré cuando 'Minsa' llevaba el rostro pues alumbró la mano para que tomara una foto "El Gallo", no sé a quién se la enviaron, tiraron la piel, no volví, no vi donde cayó".

"El muchacho estaba vivo cuando le quitaron la piel del rostro (...) A 'La Minsa' se le conoce como un policía respetable, pero para el grupo es quien mata, despedaza. Sigue en la policía".

Apodaban a Figueroa 'El Patrón' en Huitzuco

En las investigaciones del caso Iguala, uno de los personajes clave que no ha podido ser identificado plenamente por la Fiscalía General de la República (FGR) es "El Patrón", alias de un sujeto que jugó un papel relevante en los hechos, pues supuestamente es quien ordenó entregar a los 43 normalistas a Guerreros Unidos.

Un ex agente de la Policía Municipal de Huitzuco, con nombre clave "Damián", declaró el 22 de diciembre de 2020 a la Fiscalía que entre policías locales denominaban al ex Gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, con ese sobrenombre.

Este colaborador también le confirma a las autoridades ministeriales que los municipales de Huitzuco participaron en la desaparición de los normalistas.

"Yo sabía que le llaman 'El Patrón' a Rubén Figueroa porque antes del comandante Núñez Duarte estuvo Fernando Montelongo, quien como por meses junto a un hermano, un tío y otros tres más, se ocuparon del municipio de Huitzuco y en repetidas ocasiones se refería a Rubén Figueroa como 'El Patrón'", dice.

"Felipe (Guerrero Tavares, asesor jurídico de la comandancia de la Policía de Huitzuco) con César Nava (director de la Policía de Cocula) tenían buena comunicación de amistad con (Alejandro Palacios Benítez) 'El Cholo' Palacios (líder de Guerreros Unidos), presumiendo amistad y después de las detenciones y todos ellos hacían comentarios como entre ellos como nerviosos por lo que evidentemente las unidades de patrulla 015016017018 acudieron igual y tuvieron participación los elementos de Huitzuco en la desaparición de los muchachos estudiantes".

'Trasladaron militares cadáveres'

En las investigaciones de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa se asegura que los 43 normalistas, una vez secuestrados, fueron divididos en grupos por los integrantes de Guerreros Unidos.

Según el testimonio de un miembro del grupo criminal que hoy es el testigo protegido "Samuel", rendido el 20 de enero de 2022, su cómplice Miguel Ángel Landa Bahena, "El Duba", le comentó que militares y policías estatales tiraron unos cuerpos en una barranca ubicada antes del basurero de Cocula, apenas unos días después de la desaparición de los normalistas.

El testigo no es la fuente primaria de esta información, siempre dice que es Landa; incluso cambia la versión y dice que aquellos rivales de Guerreros Unidos fueron calcinados, pero siempre lo atribuye a "El Duba".

"Esto siguió así hasta principios de octubre, que fue cuando me avisó (Felipe Rodríguez Salgado) 'El Cepillo' que iban a entrar unas camionetas nada más de entrada por salida; mis aves ("halcones" o informantes) me reportaron que entraron al centro del municipio de Cocula con rumbo hacia la colonia Vicente Guerrero un grupo de patrullas, eran como unas seis u ocho camionetas, entre las que iban ministeriales, que conocíamos porque eran blancas, de estatales y de soldados, en esas camionetas después me enteré por 'El Duba' que él iba entre ellos, que se metieron al ejido de Cocula, antes de llegar al basurero, ahí por las barrancas a aventar a unos 'contras' que se habían fumado".

"('El Duba') me contó que él había subido al ejido de Cocula en el convoy de militares, estatales y ministeriales del Estado, a tirar los contras que se habían fumado pues ellos les habían dado en la madre, yo tenía curiosidad de cómo les habían dado en la madre, pero él nunca me quiso decir más allá de que los habían calcinado".