Revelan presión por Santa Lucía

Ciudad de México.- Alcaldes de municipios aledaños a la Base Aérea de Santa Lucía, algunos de Morena, acusan presiones por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para firmar un convenio de cesión de terrenos que permita la construcción del nuevo aeropuerto en ese lugar.

Los Ediles de Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Teoloyucan y Nextlalpan rechazaron suscribir un acuerdo con las autoridades federales, durante una reunión encabezada por el titular de la Sedatu, Román Meyer, hace tres meses.

Reforma tuvo acceso a un audio de dicho encuentro en el que los Alcaldes criticaron que les pidieran firmar el convenio sin que se les compartiera el proyecto ejecutivo de la obra.

Sobre dicho encuentro, la Alcaldesa de Nextlalpan, Elizabeth Mendoza, de Morena, dijo que no firmarán ningún documento hasta conocer los documentos que sustenten el Aeropuerto de Santa Lucía.

"A nosotros como presidentes municipales no nos han presentado el proyecto, nos dieron un convenio a firmar, ese convenio no se ha firmado.

"Nos mandaron un nuevo convenio por correo, pero hasta ahí. No nos han dicho nada", señaló la Edil.

El Ayuntamiento de Tecámac manifestó que la posición de la Alcaldesa Mariela Gutiérrez, de Morena, es no entregar un "cheque en blanco" al Gobierno federal.

Durante el encuentro, celebrado el 15 de febrero, y a pregunta de la Alcaldesa Gutiérrez, el Secretario Román Meyer admitió que todavía no contaban con el plan de la obra.

"Compañera, no hay proyecto ejecutivo", respondió entonces Meyer.

José Alfonso Iracheta, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable de la Sedatu, minimizó en la reunión el alcance del convenio que estaba puesto sobre la mesa.

"El documento legal que le va a dar estructura a esto es el PTO (Programa Territorial Operativo), y éste es simplemente un convenio para iniciar ese plan", explicó el funcionario.

Los alcaldes rechazaron firmar el convenio e informaron que someterían el tema a consideración de sus Cabildos.

A consulta de Reforma, la Sedatu informó que han logrado acuerdos para que en próximos días se firme el convenio.

El mismo busca una coordinación con las autoridades locales para elaborar el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía.



'Han venido con la gente'

La Alcaldesa de Nextlalpan, Elizabeth Mendoza, señaló que los Ediles de la región mexiquense que será impactada por la construcción del aeropuerto en Santa Lucía están a la espera de conocer la afectación real y costos que generará la obra.

Indicó que no firmarán documento alguno por cesión de terrenos hasta conocer el proyecto ejecutivo de la nueva terminal aérea.

"No nos han presentado el proyecto, a nosotros nos dieron un convenio a firmar, ese convenio no se ha firmado; sin embargo, están trabajando con la ciudadanía", dijo.

La autoridad federal, expuso, solo se acercó con la comunidad, pero para realizar una "consulta" sobre los grupos indígenas, no así para delimitar la venta de terrenos o cesión de suelo.

Un nuevo convenio, similar al que ya se rehusaron a firmar, les fue enviado, pero esta vez por correo electrónico, dijo Mendoza.

"Han venido con los pobladores, con la gente, con nosotros no ha habido nada", añadió.

Los Ediles mexiquenses siguen a la espera de una próxima reunión.





Prevé Sedatu lograr acuerdo

A consulta de Reforma, la Sedatu informó que se han logrado acuerdos para que en próximos días se firme el convenio, que busca una coordinación con autoridades locales para elaborar el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía.

La dependencia indicó que promueve de forma cotidiana la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en los municipios aledaños a la Base Aérea de Santa Lucía.

"Para la Secretaría es labor cotidiana realizar trabajos de concertación y coordinación", dijo la Sedatu.

"Por ello, se conjuntan esfuerzos con otras dependencias federales, así como como con autoridades de los Gobiernos del Estado de México, del estado de Hidalgo y de los Municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla y Zumpango, a través de la suscripción de un Convenio de Coordinación para la elaboración conjunta del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía".





Y va a juicio cancelación del NAIM

Un juez federal de la Ciudad de México admitió a trámite una demanda de amparo que impugna la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, admitió el 30 de abril el amparo 646/2019 y emplazó a las autoridades federales para que rindan informes justificados sobre la decisión de cancelar la obra, valuada en más de 13 mil millones de dólares y con 33 por ciento de avance.

A petición de la parte quejosa, el juzgado censuró su nombre en las listas de notificación.