Revelan que estudiantes del Tec fueron estrangulados

Monterrey, NL.- Los dos estudiantes del Tec de Monterrey y del Tec Milenio que fueron plagiados desde el 16 de octubre y encontrados muertos el sábado pasado en un ejido de Salinas Victoria, fueron estrangulados y enterrados de forma inmediata, reveló la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

El vicefiscal Luis Enrique Orozco dijo que la principal línea de investigación está relacionada con el consumo y trasiego de drogas, en lo que estaría involucrada una de las víctimas.

Los cuerpos de Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche, de 23 años, y de Saúl Alejandro Sandoval Trejo, de 22, fueron encontrados en una ranchería de Salinas Victoria.

"Era un sitio al que la Policía Ministerial llegó a través de información propia de sus investigaciones, así como de información dada por la propia ciudadanía", expresó Orozco.

El funcionario agregó que se determinó, tras las pruebas genéticas, que se trataba de los cuerpos de los estudiantes secuestrados.

"De acuerdo al dictamen de autopsia, fue asfixia por estrangulamiento", dijo el vicefiscal.

"Fueron privados de la vida y enterrados en momentos inmediatos posteriores a su fallecimiento. El dictamen médico de autopsia determina que los cuerpos tenían alrededor de 20 días (sin vida)".

Contrario a la versión que se ha manejado desde la desaparición de los estudiantes, Orozco dijo que éstos no fueron secuestrados en un antro de la Avenida Madero.

Saldaña nació en Monclova y estudiaba en el Tec de Monterrey, mientras que Sandoval es de Monterrey y cursaba la carrera de Administración de Empresas en Tec Milenio.

"La principal línea (de investigación) tiene que ver con el consumo y trasiego de drogas", afirmó Orozco, "pensamos que uno de los jóvenes estaba relacionado probablemente con el consumo, y probablemente también con el trasiego de drogas, es algo que estamos tratando de documentar y comprobar fehacientemente en la carpeta de investigación, pero esa es la principal línea de investigación",

"No quisiera, insisto, entrar en detalle (de qué víctima estaría involucrada en el consumo y trasiego de drogas), para no afectar los derechos de las víctimas y sus familias".

Sin embargo, fuentes ligadas a la investigación aseguraron que Saldaña presuntamente distribuía drogas sintéticas para el "vaping".

Hay mucho avance en las investigaciones, añadió Orozco, pero se omiten detalles por obvias razones.

Hasta el momento, dijo, no hay información que indique que los responsables de los homicidios estén ligados a un cártel de drogas.

Aunque técnicamente se trató de un secuestro, el vicefiscal aseguró que nunca se pidió rescate a las familias de las víctimas.